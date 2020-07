Una vecina de Huelva corona la sede de Vox con una bandera arcoiris: "No busco confrontar sino demostrar que hay sitio para todos"

“A las y los que convivimos a diario con la diversidad racial, cultural e ideológica no nos molesta tener vecinos diferentes. Igualdad, amor y libertad por encima de todo”. El pasado invierno, Zara Baldallo colgaba este mensaje en sus redes sociales con una bandera feminista en su balcón y besando a su pareja. No dejaría de ser una foto más ni un mensaje más si no fuera porque su casa, una primera planta, se encuentra en la calle Rábida de Huelva capital, justo encima de la sede municipal de Vox.

Ahora, desde el mismo balcón, la bandera arcoiris corona el balcón del número 7 de la céntrica calle, una de las arterias peatonales de la capital onubense. No es por confrontar. Zara, que trabaja en una fundación de ayuda a las personas migrantes, dice que, con su gesto quiere "ensalzar los valores de la tolerancia, el respeto, la convivencia pacífica y la cohesión social. En ningún momento establecer en mi balcón ninguna confrontación política pese a mi ideología de izquierdas".

Una convivencia cordial

Militante de Podemos, asegura que tiene una relación cordial con concejales de Vox como Wenceslao Font, otrora edil del Partido Popular. "Le conozco de vista desde hace muchos años. Recuerdo que era de los moderados del PP". Font se ha remitido a su gabinete de prensa para valorar este asunto, que a su vez ha entendido que un asunto "normal" fuera de la gestión de política de Vox no precisa valoración, y muestra su respeto por lo que esta vecina ha hecho.

"Defiendo unos valores que no son los que priorizan Vox en su ideario, pero estamos obligados a convivir en una democracia", explica. Eso sí, afirma que está sobrepasada con la atención que, desde toda España, ahora se presta a su balcón.

“La lucha será feminista o no será”, decía el cartel colocado el pasado invierno. Pretende hacer un llamamiento a la convivencia y al respeto a la diversidad. En realidad, su casa tiene tres balcones, pero ha elegido para la bandera justo el que cae sobre la sede del partido de Abascal.