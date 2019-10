Los migrantes que se quedaron sin techo tras un incendio en Lepe logran una prórroga para seguir en el estadio

Se tendrían que haber marchado este domingo, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo para que puedan seguir en el estadio Ciudad de Lepe, acogidos a la espera de que encuentren un sitio digno en el que vivir. Son 66 hombres y 6 mujeres las personas que siguen con este problema, dos semanas después de que un incendio terminase con sus chabolas.

De las 300 personas desalojadas, la mitad se han buscado la vida de distinta forma en el pueblo y alrededores, mientras que el resto se han beneficiado de un programa rápido de búsqueda de viviendas. Todavía hay 72 que no saben dónde dormirán si no pueden seguir en el estadio.

Ana Mateos, la presidenta de la ONG Asnuci, se desplazó a Lepe a primera hora de la mañana de este domingo. A las 9 de la mañana comenzaron a llegar los primeros rumores de que no se iba a permitir a los inmigrantes seguir acogidos, y rápidamente se puso en marcha una negociación que culminó poco antes de las dos de la tarde.

"Vamos a intentar echar una mano entre otros, y a ver si se encuentran alternativas. De momento, seguirán acogidos unos cuantos días, y si todas las administraciones empujan se conseguirá solucionar el problema", explica.

Mateos elude hablar de plazos, igual que las fuentes consultadas en el Ayuntamiento. "No sabemos cuántos días serán, pero se buscará un alojamiento sea como sea, en campos, en un cámping. Les habían dicho que era el ultimo día que tenía que salir pero no ha ocurrido así, y ahora hay que trabajar para que se arregle el tema".

"Confusión generada"

A media mañana, el Ayuntamiento de Lepe hacía público un comunicado en el que aseguraba que "ante la confusión generada en los últimos días, el Ayuntamiento de Lepe informa que se mantienen las medidas provisionales de reubicación en las instalaciones municipales del estadio de fútbol Ciudad de Lepe de los afectados por el incendio del pasado 14 de octubre".

En este sentido, el Consistorio sostiene que "sigue trabajando en la búsqueda de alternativas habitacionales para las personas que aún permanecen en dichas instalaciones, si bien en las últimas semanas se ha podido solucionar la problemática de más de un centenar de afectados, gracias a la colaboración de agentes de los sectores económicos tanto de Lepe como de buena parte de la provincia de Huelva".

Asimismo, "desde el Ayuntamiento de Lepe se espera la respuesta urgente y la colaboración de las distintas Administraciones públicas (Ministerio del Interior del Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Huelva y Ayuntamientos de los municipios vecinos) y ONG con las que se ha contacto, a fin de poder dar solución a la problemática particular de algunas de las personas afectadas, que carecen de permiso de residencia y de trabajo en nuestro país, lo que imposibilita al Consistorio lepero -sin competencias en materia de extranjería o inmigración- a encontrar una alternativa habitacional o laboral para ellas".

Antes de ese comunicado, el alcalde del municipio, Juan Manuel González, explicaba en Canal Sur que "aquí no hay nada defintivo, pero la tendencia es que el campo de fútbol tiene que cumplir sus funciones, y no es un lugar para vivir. La administración local no tiene competencias sobre inmigración ni sobre vivienda, y estamos trabajando para solucionarlo. Ya hemos alojado a la mitad".

Se refiere el alcalde a las gestiones realizadas a través de sus servicios sociales y con la colaboración de empresarios agrícolas, que ha logrado la propuesta de 70 empleos con alojamiento en fincas de la zona para aquellos que cuenten con la documentación regularizada.

En un primer momento se consiguió una remesa de 52 plazas y después una segunda de 18. Ahora, se busca solución para todos.