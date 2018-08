El 85% de los incendios declarados en lo que va de año en Andalucía fue causado por la acción del hombre

El 85 por ciento de los incendios generados en lo que va de año en Andalucía tuvo su origen en la actividad humana al ser causados de forma intencionada, accidental o por negligencias, mientras que solo el 15 por ciento fue generado por causas naturales.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, de los 211 incendios producidos en la región desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto, el Instituto Armado ha investigado 208 y ha esclarecido las causas que provocaron 79 de ellos.

En este sentido, solo doce de ellos (15%) se han producido de forma natural, mientras que los originados por la acción del hombre han sido 67 (85%). En concreto, de forma accidental se han producido 23 incendios (29%); por negligencias 31 (39%), y de forma intencionada 13 (16%).

Las fuentes consultadas han destacado la diferencia que existe entre un incendio originado de forma fortuita y por negligencia. En la quema de pastos por ejemplo, la causa accidental se da cuando se pide el permiso para hacer una quema de rastrojo y se da autorización, se tienen todas las medidas, pero por circunstancias externas como un golpe de viento que no se logra controlar o el salto de una chispa generas un incendio, mientras que en una negligencia no se da el control previo.

Así, las causas accidentales provienen de accidentes aéreos, de circulación de automóviles, del uso de sierras eléctricas, de la quema agrícola y de basuras, de fallos en las líneas eléctricas, o el trabajo con motores y máquinas, entre otros.

Por otra parte, la Guardia Civil ha destacado que las negligencias son provocadas por fumadores, por el uso también de motores eléctricos y máquinas, por trabajos forestales o de soldadura, e incluso por el uso de ahumadores de colmenas.

Respecto a los incendios originados de forma intencionada, los motivos abarcan desde el uso del fuego para ahuyentar animales, la existencia de pirómanos, o actos de vandalismo, hasta acciones producidas por la caza.

INVESTIGACIONES

Las fuentes consultadas han añadido que por estos 208 incendios que está investigando hay cuatro detenidos y 26 investigados, así como que si bien hay 79 incendios cuyas causas hay esclarecidas, aún hay 129 cuyos orígenes de desconocen.

Cabe recordar que las investigaciones policiales de los incendios forestales se realizan mediante una inspección ocular del lugar en el que se originan los incendios mediante la cual se trata de esclarecer las causas y su motivación y en el caso de hallar indicios de delito, identificar a sus responsables.

A nivel nacional, la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, asistido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en funciones de policía judicial, ha cifrado en una nota del Ministerio del Interior en 163 las personas detenidas o investigadas en lo que va 2018 en España, "cifras similares" a las de 2016 y 2015.

De igual forma, ha señalado que estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de recordar que cualquier actitud de ese tipo pone en riesgo vidas humanas y, además, causa daños medioambientales, a veces irrecuperables.

Interior ha aseverado que estos incendios "no quedan impunes", así como que no representan sólo estadísticas, hectáreas quemadas o superficie medioambiental arrasada, sino que hay otro factor que es "la cara humana de los incendios", en referencia a los profesionales que intentan controlarlos y la de los ciudadanos que tienen que salir de sus casas amenazados por las llamas, abandonando sus enseres con la incertidumbre de no saber si los encontrarán a su regreso.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN

La administración ha subrayado la importancia de la prevención como mejor política para evitar los incendios forestales, ya que "luchar contra el fuego es cosa de todos".

Para evitar incendios forestales, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda prestar especial atención a las normas de la región en que se vive sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos, evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol y no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.

Respecto a las medidas de reacción, recomienda avisar al 112 inmediatamente si descubre el fuego en su inicio y en caso de verse sorprendido por un incendio, evitar adentrarse en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.