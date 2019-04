IU y Podemos confluyen para las municipales en Jaén bajo el paraguas Adelante Jaén Ciudad

Izquierda Unida y Podemos acudirán juntos en la ciudad de Jaén a las elecciones municipales del 26 de mayo bajo el paraguas Adelante Jaén Ciudad. Se trata de una candidatura que han cerrado sin llegar a un acuerdo con el partido recién constituido "Jaén Sentido y Común", impulsado por la agrupación de electores Jaén en Común (JeC) que obtuvo tres concejales en las pasadas municipales.

Este acuerdo entre las dos formaciones de izquierdas se repite en numerosos pueblos de la provincia, a excepción de Linares, Torredonjimeno y Baeza donde no ha sido posible llegar a un acuerdo.

"Ha sido difícil"

Tanto IU como Podemos, tienen muy claro que no quieren que la candidatura de la capital a las municipales sea un reparto de cromos, ni una "confluencia de pegatina", según aseguraba durante la presentación del acuerdo, Lucas Martínez, coordinador general del Consejo Ciudadanos Municipal de Podemos Jaén. Quieren ser un proyecto real, desde la izquierda, para una ciudad que lo necesita, con los barrios abandonados, "devolver la ciudad a la ciudadanía de Jaén". El acuerdo no ha sido fácil, y así lo han puesto de manifiesto. "Ha sido difícil, duro, pero estamos muy contentos".

Otra idea que ambas formaciones han querido dejar clara es que el acuerdo de IU y Podemos "está hecho" pero al mismo se pueden unir las personas y las formaciones que lo quieran, "sin lineas rojas" en ninguna dirección. De hecho, aunque la candidatura se ha cerrado, apuntan que hasta el 12 de abril hay plazo. Respecto a Jaén Sentido Común, las principales discrepancias se referían a la forma de la confluencia. Ya que tanto IU como Podemos apuntan a una integración dentro de la marca Adelante, mientras que Jaén Sentido Común, prefieren una coalición.

El que haya una candidatura unitaria en la capital de Jaén es ya un "logro" para ambas formaciones, y así lo ponían de manifiesto, incluso el portavoz de Adelante Andalucía y coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, que en una visita a la ciudad se mostraba satisfecho por el acuerdo al considerar, además, que les acerca más a poder gobernar en la capital jiennense.

La lista

Los cinco primeros puestos de la candidatura de Adelante Jaén Ciudad son el resultado de las primarias de ambas formaciones: Lucía Real (Podemos), Javier Ureña (Podemos), Julian Ávila (IU), María José Alonso (Podemos) y Ángeles Padilla (IU). Estos nombres se anunciaron durante la presentación del acuerdo, donde apuntaban que podía haber variaciones, aunque "los tres primeros nombres están blindados".

En la elección de los candidatos se ha tenido en cuenta los perfiles y saber a qué se puede dedicar cada persona en mejorar la ciudad. Así, Lucía Real, que fue elegida cabeza de lista por Podemos en las primarias del 8 de febrero con el 55% de los votos, es funcionaria del INEM y "está acostumbrada a trabajar con planes especiales de empleo". Javier Ureña es psicólogo y trabaja con menores, además de ser "historiador, geógrafo y camarero, acostumbrado a ganarse la vida desde chiquitín y con una formación cultural e ideológica importante". Julián Ávila también había sido elegido, con anterioridad, como candidato de IU a las municipales del 26 de mayo.

La confluencia en la provincia

La marca Adelante Andalucía aparecerá en las papeletas de la mayoría de los pueblos de la provincia, según ha manifestado a eldiario.es Andalucía, Francisco Javier Damas, coordinador provincial de IU. Sin embargo, el acuerdo no ha podido ser posible en Torredonjimeno, Linares y Baeza.

En Torredonjimeno, de donde es Damas, y que durante años fue llamada la pequeña Moscú, no habrá candidatura unitaria de izquierdas. IU ha decidido presentarse sólo a las próximas elecciones municipales al no llegar a un acuerdo con Podemos. Tras varias reuniones, anunciaban que no habrá confluencia ya que "no hemos visto un proyecto para Torredonjimeno o bien no nos lo han querido explicar", según aseguraba el propio Damas, que añadía que ni siquiera han hablado de puestos en la lista, ni les han presentado propuestas para la ciudad. La decisión se tomó en una asamblea a la que asistieron más de un centenar de militantes de IU, hecho representativo de la "gran democracia interna" existente en el partido.

En Linares, segunda ciudad de la provincia en número de habitantes, tampoco habrá confluencia. Una de las razones es que el círculo de Podemos de la ciudad proponía no utilizar la marca Adelante, sino mantener el nombre de Podemos. Si las cosas se mantienen así el candidato a la alcaldía por IU sería Carmelo Garajera, y por parte de Podemos, Inmaculada López Fernández, que consiguió en las primarias de febrero el 52,88% de los votos. Finalmente en Baeza parece que tampoco habrá confluencia, según ha confirmado Damas, por falta de acuerdo.

En el resto de los 97 municipios de la provincia han tenido en cuenta sus peculiaridades. Ya que hay municipios donde tras Adelante y el nombre de la localidad aparecerán las siglas de las dos formaciones políticas (IU-Podemos), otras en las que sólo aparecerá IU, e incluso como es el caso de Villanueva de la Reina, se incluirá el nombre del partido Unión del Pueblo de Villanueva de la Reina y Quintería, con el que se ha llegado un acuerdo. Este partido está encabezado por Roque Lara, que durante más de 30 años fue alcalde con el PSOE e incluso delegado provincial de Agricultura, pero que abandonó el partido por "falta de democracia interna".