Luto en la profesión por la primera muerte de un enfermero en Andalucía: "Querido Pedro, aún no me lo puedo creer"

"Querido Pedro, aún no me lo puedo creer. No lo quiero creer. Que el mundo pierda una persona como tú". Así comienza el obituario escrito por el presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez, sobre Pedro Carrillo, primer enfermero de Andalucía y de los primeros de España, que muere por coronavirus.

Pedro Carrillo, de 59 años, desempeñaba su función en la consulta de dermatología del Hospital Neurotraumatológico de Jaén y daba clases en la Universidad de Jaén. Casado con otra enfermera, Dulce, y padre de dos hijas, era un compañero “muy querido y muy respetado en lo profesional y en lo personal”.

Tras pasar varios días ingresado en la UCI del hospital donde tantos años desempeñó su profesión, no ha podido superar la infección ocasionada por el Covid19.

Lendínez dice de él que "era un compañero brillante en todos los sentidos y con una trayectoria impecable en todas sus facetas, en asistencia hospitalaria y en la docencia”.

"Echaré de menos nuestros encuentros de los sábados haciendo la compra en el mercado de San Francisco… tu sonrisa franca y sincera, tu buen gesto, nuestras conversaciones"...

Primer sanitario de Jaén

El fallecimiento de Pedro Carrillo supone la primera muerte de un sanitario por coronavirus en la provincia de Jaén, y llena de luto a sus compañeros de profesión que lamentan, no solo su muerte, sino el no poder acompañar a su familia y allegados, debido al estado de alerta, a los que han querido transmitir su cariño y solidaridad.

Desde el Colegio de Enfermería le envían, además, a la familia, "el profundo agradecimiento por toda la labor llevada a cabo por Pedro a lo largo de su vida como enfermero, cuidando de los demás con profesionalidad y excelencia".

A este pesar se ha unido también el Consejo Andaluz de Enfermería y el Consejo General, mostrando su apoyo total a la familia y dando ánimo "a los profesionales de la enfermería que a diario luchan en primera línea contra el nuevo coronavirus".

Contagiados y sin protección

Un dolor que no olvida que "son momentos muy duros" especialmente para los sanitarios. "Ya son cerca de 20.000 los profesionales sanitarios que se han contagiado en el ejercicio de su trabajo, lo que representa casi al 15 % del total de contagiados declarados en España".

"Y lo que es aún peor", según Lendínez, "la cifra de profesionales sanitarios contagiados en Andalucía se aproxima ya a los 2.000, lo que representa un 23 % de los contagios que se han producido en la Comunidad".

"Esta triste pérdida pone de manifiesto que la Enfermería es una profesión comprometida con sus pacientes, siempre al pie del cañón y dispuesta, si es necesario, a jugarse la vida por prestar sus cuidados".

También es momento para la reivindicación. El Colegio de Enfermería ha recordado que los datos revelan que España es el país del mundo con mayor número de profesionales contagiados.

Por lo que ha pedido “una vez más, equipos completos de protección y protocolos fiables y sólidos para proteger a nuestros enfermeros y al resto de sanitarios que se están jugando la vida para cuidar la de los demás y superar esta pandemia”.

Denuncias judiciales

Ya lo hicieron, incluso por la vía judicial, cuando el 31 de marzo, los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén presentaron ante el Juzgado de lo Social de Jaén, una demanda judicial por vulneración del derecho fundamental a la integridad física previsto en el artículo 15 de la Constitución Española, y en reclamación de equipos de protección individual completos para el personal sanitario y de enfermería.

Del mismo modo, denunciaron ante la Inspección de Trabajo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el mismo motivo, es decir, “por no facilitar equipos de protección individual homologados adecuados y suficientes al personal de enfermería”.

Día Mundial de la Salud

Hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud. Tanto el Colegio de Jaén, como el Consejo General, el Comité Internacional de Enfermería y la OMS lamentan que haya sido necesaria una pandemia para que los gobiernos hayan abierto los ojos ante la escasez de profesionales de la enfermería en el mundo.

Hoy, "la enfermería está de luto" porque, según insiste Lendínez, "el coronavirus nos está arrebatando a tantos grandes profesionales, luchadores casi sin medios, nuestros héroes sin capa… como se está diciendo estos días, pero como estáis demostrando siempre".