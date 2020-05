El presidente de la Diputación de Jaén pide a la Junta "un plan especial y urgente de empleo" para las provincias de interior

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha pedido al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que impulse "un plan especial y urgente de empleo" que beneficie a las provincias andaluzas de interior, entre las que se encuentra la jiennense.

El máximo responsable de la Administración provincial ha realizado esta solicitud a través de una carta que ha remitido al vicepresidente de la Junta, en la que ha argumentado los motivos que le llevan a hacer esta solicitud.

En concreto, Francisco Reyes alude en su misiva al plan de contratación de 3.000 auxiliares de playa que ha aprobado el Consejo de Gobierno andaluz para garantizar las medidas de seguridad en la lucha contra el covid-19 en las playas de la comunidad autónoma andaluza.

"Celebro que se haya puesto en marcha esta iniciativa, pero pido a la Junta que vuelva sus ojos al mismo tiempo a las provincias de interior para proponer un plan especial de empleo que genere oportunidades entre la ciudadanía de estos territorios", ha indicado Reyes en su carta.

Su demanda la sustenta en que esta crisis sanitaria "ha ocasionado también en provincias como la de Jaén la pérdida de puestos de trabajo habituales en diversos sectores, como el de la construcción, la recogida de productos hortofrutícolas y, por supuesto, el turismo".

Al respecto, el presidente de la Diputación ha subrayado que "no sólo las provincias costeras están sufriendo el desempleo en el sector del turismo, sino que son muchos los jiennenses que este verano no podrán acudir a sus habituales puestos de trabajo en las playas andaluzas y otros tantos no tendrán la oportunidad de prestar sus servicios turísticos en nuestra propia tierra por el descenso de visitantes".

Francisco Reyes ha reivindicado en su carta la "oferta turística segura" que la provincia de Jaén puede ofrecer a los viajeros en sus parques naturales y en su rico patrimonio histórico y cultural "caracterizado por no estar masificado".

Asimismo, ha insistido en la "necesidad de promover este plan urgente en el que se tenga especial sensibilidad hacia las provincias de interior, en igualdad y atendiendo a las circunstancias particulares de las mismas, para que el desempleo azote lo menos posible a su ciudadanía y podamos salir cuanto antes de la coyuntura actual".

Según el presidente, esta solicitud es "independiente de nuestra reivindicación para que la Junta recupere los programas Emple@Joven y Emple@30+ que ejecutaba el anterior Gobierno andaluz" y está en consonancia con la que hace poco más de un mes ya le hizo al vicepresidente de la Junta de Andalucía y responsable turístico en el Gobierno andaluz.

En concreto, el presidente de la Diputación jiennense ha señalado que ya entonces le mostró su preocupación sobre esta problemática y le pidió la convocatoria de un Consejo Regional de Turismo para "abordar, entre otras muchas cuestiones, la creación de planes de empleo vinculados al sector turístico".