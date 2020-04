El tanatorio de Andújar se suma a otros tanatorios andaluces y recibe fallecidos de Madrid y otras CCAA para aliviar a las funerarias

El tanatorio Rivero de Andújar (Jaén) ha recibido en los últimos diez días cuerpos de fallecidos procedentes de la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha para aliviar la sobrecarga que sufren los crematorios de otras comunidades autónomas, especialmente los de la capital de España.

Según han precisado fuentes del tanatorio a Europa Press, los de Castilla La Mancha vienen sobre todo de la provincia de Ciudad Real y esta es una práctica que están haciendo más tanatorios de todo el país, pues hay personas que de lo contrario tardarían mucho más tiempo en poder tener las cenizas de sus seres queridos. Estos días también han recibido de las localidades cercanas a Andújar de Lahiguera, Marmolejo y Arjona, entre otras.

El tanatorio de Jaén se suma a otros de Andalucía que llevan apoyando en este sentido a otras comunidades, sobre todo la Comunidad de Madrid.El viernes 3 de abril y el miércoles 8 llegaron también los cuerpos de fallecidos en Madrid al tanatorio del Polígonos Industrial de Las Quemadas de Córdoba para ser incinerados. El 26 de marzo llegaron a recibirse en tanatorios de Huelva, a más distancia aún de la capital.

Por otro lado, Tanatorio Rivero ha pedido disculpas a los vecinos de Andújar por la alarma que ha causado la salida de humo negro de la chimenea de su crematorio en la tarde de este sábado. Las mismas fuentes consultadas han señalado que este domingo sobre las 8,30 horas se han presentado en el crematorio personal de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y también del Ayuntamiento y que todo está "solucionado".

La humareda ocasionada ha sido consecuencia de una explosión de un aerosol desinfectante que por error se ha introducido en la cámara de combustión, siendo esta la segunda vez que pasa, como reconoce la funeraria en una publicación de Facebook, y que "obliga de ahora en adelante a supervisar, con más ímpetu si cabe, nuestro protocolo de actuación".

Respecto a la incineración de cadáveres, profundiza que las hacen "no precisamente por causas económicas, las cuales gracias a Dios y a las personas que confían en nosotros, no son nuestra prioridad", sino "por responsabilidad y humanidad, intentando aliviar el dolor de aquellas personas que de no ser por crematorios de toda España, tardarían mucho más tiempo en poder tener las cenizas de sus seres queridos".