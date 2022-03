Juan Manuel Moreno proclama a Núñez Feijoo: “Sabéis que me une la sintonía política y la personal”

Alberto Núñez Feijoo recibió este sábado su primer baño de masas en Andalucía. Había mucha expectación por escuchar al líder in pectore del Partido Popular, aún mero candidato a presidir el partido después de la traumática salida de Pablo Casado. En Torremolinos, Núñez Feijoo apeló a la unidad del partido, se arrogó la “centralidad” del tablero político y se reservó una andanada contra el Gobierno, al que acusó de romper el tradicional consenso en política exterior, a cuenta del cambio de la posición de España sobre el Sáhara Occidental. A su lado, Moreno asintió, cómodo con el talante moderado que se atribuye al gallego. También lo proclamó “futuro presidente de España”, antes incluso de ser presidente del PP.

¿Hay contribuyentes nuevos en Andalucía porque hay menos impuestos? Así construye el PP su mitología fiscal

Saber más

La cita fue en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos, con 1.790 asientos que se quedaron cortos. Por allí se dejaron ver el expresidente Javier Arenas, el exportavoz parlamentario Rafael Hernando, el presidente del partido en Melilla, Juan José Imbroda, consejeros de la Junta de Andalucía como Elías Bendodo y Jesús Aguirre, y referentes del partido como Esperanza Oña. Todos dispuestos a arropar al nuevo líder, que no hizo referencia alguna al que lo fue hasta hace apenas un mes, Pablo Casado. Nadie parecía acordarse del caído. Hay prisa en el partido por encumbrar a Núñez Feijóo y acabar con la ausencia (solo formal) de un líder.

“No veas cómo se tiene que gobernar con una mayoría”

Moreno dice sentirse identificado con Núñez Feijóo, del que dice que le une la sintonía política y personal. “Es un referente como presidente, como persona y como compañero”, recalcó. No hay que buscar en un mitin del partido los peros al candidato, porque obviamente no aparecerán. Pero lo que ocurrió en Málaga fue algo así como la reivindicación de Moreno de que Feijóo le gusta porque es lo que le gustaría ser. Una persona “honesta, equilibrada”, y que hasta ahora gana elecciones con solvencia. “Cuatro mayorías absolutas… No veas cómo se tiene que gobernar con una mayoría…”, suspiró Moreno, cuyo mandato ha estado marcado por la presión a la que le ha sometido la extrema derecha Vox. “Me lo tienes que contar bien. No veas. ¡Igualito que yo! Todo el día negociando, para arriba, para abajo”.

El presidente andaluz lamentó haber sufrido una legislatura “plagada de obstáculos”, con “palos y piedras en el camino”, pero sacó pecho. En primer lugar, por su política fiscal: “Hoy no somos aquel infierno fiscal (volvió a repetir como uno de los mantras del PP durante este mandato aunque los datos no avalen dicha afirmación) sino que estamos entre las cinco comunidades donde menos presión fiscal hay”. Según Moreno, hoy hay 280.000 nuevos contribuyentes en el Impuesto de Sucesiones, bonificado al 99%, y se recaudan 925 millones de euros más. Los nuevos contribuyentes habrían aparecido porque se domiciliaron fiscalmente en otras comunidades, para no pagar el impuesto en Andalucía. Moreno lo celebró: “Han aparecido porque estaban censados fiscalmente en Madrid y han decidido volver a Andalucía, o estaban en la irregularidad fiscal”. Un causa y efecto que tampoco corroboran las cifras.

“No hay nadie en el panorama político, ninguna otra persona, que no sea el PP y Alberto Núñez Feijóo para dar esperanza”, dijo Moreno, antes de dar paso al elegido para liderar al PP.

Núñez Feijóo: “Si no ganamos, no hay sitio para todos”

A su lado, Núñez Feijóo dejó ver algún signo de cansancio. Lleva algo más de una semana en una gira que le ha llevado por Valencia, Cataluña, Cantabria, Baleares, Castilla y León o Andalucía, pasando por Galicia (para asistir al funeral por los 21 marineros fallecidos en el Villa de Pitanxo) y por La Palma, para la Conferencia de Presidentes. Había llegado a Málaga apenas una hora antes (a las 17.23, dijo), porque esta misma mañana celebró otro acto en Valladolid, con el reelegido Alfonso Fernández Mañueco. De la gira ha salido ungido presidente.

Núñez Feijoo respondió a los encendidos elogios Moreno con sorna gallega (“cuando escuchas a un andaluz, sabes de dónde es. Y cuando escuchas a un gallego con atención… también sabes de dónde es”), e intentó quedar bien con todos: “Me gustaría citar a los dos presidentes andaluces que hemos tenido: Javier Arenas y Juanma Bonilla (sic). El lapsus es a propósito. Porque creo que Javier Arenas hubiese sido un gran presidente”.

El líder llamó a la victoria, advirtiendo del riesgo de la derrota: que no quepan todos. “Aquí no sobra nadie, todos tienen su sitio. Sobre todo, si ganamos. Porque si no ganamos, no hay sitio para todos. Primero ganamos y luego hablamos del sitio”, soltó. Luego reclamó unidad a los suyos “de arriba abajo y de abajo a arriba”, semanas después del episodio que fracturó al partido hasta acabar con la defenestración de su antiguo líder, hoy olvidado. No hubo mención para él, pero sí para otros más antiguos, como Manuel Fraga: “Un gallego inteligente, que nunca pudo ser presidente de España, pero que es más importante que el presidente de España”.

Devolvió los piropos a Moreno, y dijo tenerlo como referente porque el andaluz ya logró relevar a los socialistas. “Andalucía se despertó después de una larga noche de 40 años. Os levantasteis y decidisteis que ya estaba bien de tanta arrogancia”. También le alabó por su capacidad para gobernar en minoría. Andalucía es la única comunidad autónoma gobernada por una coalición liderada por el PP que va camino de agotar la legislatura.

Núñez Feijóo se reivindicó como el líder tranquilo y amigo del diálogo. “Creo que a España le vendría mejor líderes tranquilos. Sobra el frentismo y la política de trincheras, y falta el diálogo y la paciencia. Sobran malos modos, y falta el respeto, a los que piensan como tú y a los que no. Sobra palabrería y hacen falta medidas. Sobra decir sin hacer, y hace falta hacer más y decir menos. Sobran políticos como el señor Sánchez, y faltan como Juanma Moreno”. También se arrogó la “centralidad”, que dijo entender como “ocuparse de la mayoría de los problemas de la mayoría de los españoles”, y dijo que no permitirá que nadie les mire por encima del hombro, “ni del izquierdo ni del derecho”.

Críticas por el Sáhara Occidental

A continuación, descargó su artillería contra Pedro Sánchez y su Gobierno, al que acusó de “regatear los problemas” por retrasar la decisión respecto a la posible rebaja del precio de los carburantes o no sentarse a negociar con los camioneros en huelga. “Un gobierno que esquiva todas las responsabilidades es irresponsable”. Según el gallego, el presidente del Gobierno se guía por su ego: “Señor presidente, con todo el respeto: menos ego y más yo hago”, le espetó.

Pero su mayor andanada fue en política exterior, justo después de anunciar que nunca negaría su apoyo a la política exterior de un Gobierno de España. El todavía presidente de la Xunta aseguró que el actual Gobierno ha roto todos los cauces para consensuar esta materia, y le acusó de realizar un “cambio drástico” en el Sáhara Occidental sin contar con apoyos: “Dar un volantazo sin tener ningún apoyo es una temeridad. Lamento profundamente que casi medio siglo entre los centristas, los socialistas y los populares no ha sobrevivido a Pedro Sánchez”.