La Junta de Andalucía insiste en su intención de agotar la legislatura y contar con presupuesto para 2022

El Gobierno andaluz ha insistido este martes en su intención de agotar la legislatura y de contar con un presupuesto de la comunidad para 2022, en el que ya se empezará a trabajar el próximo mes de junio.

Andalucía se adelanta a vacunar a menores de 59 años con Pfizer y Moderna y declara 150.000 dosis "sobrantes" de AstraZeneca

Saber más

Así lo ha manifestado el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha señalado que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha dado cuenta de su intención de empezar a trabajar el próximo mes en el presupuesto andaluz para 2022.

Según ha recalcado el consejero de la Presidencia, se van a iniciar los pasos para elaborar y aprobar un presupuesto para 2022 porque la intención del Gobierno andaluz es que la legislatura concluya a finales de ese año.

Se ha mostrado convencido además de que la "estabilidad política y los apoyos parlamentarios están garantizados esta legislatura".

Vocación de "agotar la legislatura"

"Si no tuviéramos vocación de cumplir la legislatura, no activaríamos esta herramienta del presupuesto para 2022", según ha recalcado Elías Bendodo, quien ha señalado que se activa porque es el "camino que hay que iniciar", y después llegará el momento de la negociación con los grupos políticos. "Lo importante es que no hemos apartado esa vía, sino que la hemos activado", ha sentenciado.

Preguntado sobre si se podría producir finalmente un adelanto electoral si los presupuestos de 2022 no se aprobaran por falta de apoyos, Bendodo ha indicado que si se produjera esa hipotética situación, se prorrogarían los presupuestos del presente ejercicio.

"No es condición sine qua non aprobar el presupuesto para mantener que la legislatura se cumpla al cien por cien", según ha indicado Elías Bendodo, quien ha insistido en que es algo "absolutamente normal que un Gobierno estable quiera aprobar un nuevo presupuesto".

"La vocación del Gobierno es dar máxima estabilidad a Andalucía, agotando la legislatura y teniendo un presupuesto", según ha señalado.