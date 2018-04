Israel Galván bailará desde el albero de La Maestranza para inaugurar la Bienal de Flamenco

Sin tarima sobrepuesta sobre la arena, ni escenario. Ni más elemento teatral ni recurso escénico que el que es intrínseco a una corrida de toros. Así arrancará la Bienal de Flamenco 2018 el próximo 7 de septiembre en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Una propuesta singular que, sin embargo, se ajusta de una manera natural, casi lógica, a la personalidad creadora de Israel Galván, el bailaor sevillano que se deshizo de los corsés de la vieja escuela del baile flamenco hace ya casi dos décadas y que ha recibido el privilegio de ser el primer artista en bailar directamente sobre el albero de uno de los grandes templos de la tauromaquia en el mundo.

"Creo que me va a dar un subidón, porque si no es imposible", ha explicado Israel Galván a los medios después de haber dado comienzo a los preparativos del espectáculo, una vez que ya se ha colocado en medio de la inmensidad circular de la plaza y se ha dado cuenta de que el nuevo reto es "hacer un baile circular, de 360 grados", intentando lograr lo que consiguen toro y torero: llenar todo el espacio con apenas esas dos presencias.

Galván, a quien le gusta "bailar en los sitios que no son los lógicos", ha encontrado en su premiado espectáculo Arena, que pudo verse en la Bienal de Flamenco de 2004 y con el que consiguió el Premio Nacional de Danza, la coreografía perfecta para afrontar este reto. "El espíritu del espectáculo es el mismo, pero naturalmente hay cosas que han cambiado en mí en todo este tiempo, tanto en mi cuerpo y mi capacidad física, como en mi mente", ha aclarado el bailaor, que seguirá usando los recursos que hicieron célebre el montaje: los cuchillos en las botas, las mecedoras y unas pequeñas maderas. Asimismo, los vídeos en los que se proyectaba a Enrique Morente lo hará en esta ocasión en directo el hijo del granadino, Kiki Morente.

Como un "torero"

A este respecto, Galván -que quiere hacer una banda sonora "con cada cerrojo, cada tabla del callejón"- contará el próximo 7 de septiembre con la pureza y la tradición del cantaor Jesús Méndez y la heterodoxia y provocación de Niño de Elche, además de Alfredo y David Lagos, la percusión de Los Mellis y el ya citado Kiki Morente. "Va a haber gente, pero quiero que sea un espectáculo minimalista", ha asegurado el bailaor, volviendo a recurrir a la imagen "de la soledad del toro y el torero, que lo llenan todo".

En la búsqueda de "esa línea curva, circular" que quiere Galván que tenga el espectáculo, se ha diseñado una obra que tenga los mismos tiempos del toreo, con seis bailes, como el rito taurino. "Incluso hemos pensado, para que la ceremonia sea completa, que salga vestido del hotel Colón", ha apostillado el director de la Bienal, Antonio Zoido, en relación con el hospedaje que tradicionalmente usan los toreros cuando vienen a La Maestranza.

Pedro G. Romero, director artístico

El artista Pedro G. Romero ejerce como director artístico de esta propuesta y asegura que Arena tiene un mensaje animalista: "El discurso taurino es animalista, aunque también hay quien lo considera lo contrario, por lo que queremos explorar estas tensiones. No conozco una fiesta más animalista que los toros. Por cómo colocan lo animal en el centro. No sólo en el toro, sino en el hombre. Esa vis biológica y zoológica me interesa mucho", ha asegurado el director que, sin embargo, pretende no crear ninguna polémica con este espectáculo: "Que no haya nada más amarillo que el albero".