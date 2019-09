De 'Juego de Tronos' a Benito Zambrano: los rodajes dejan 130 millones de euros en Andalucía

"Y volvió". Piluca Querol, directora de la Andalucía Film Commission (AFC), recordaba así que Terminator cumplió con su promesa de regresar a la gran pantalla. Y lo hizo desde la costa almeriense, donde se rodaron varias escenas de la sexta entrega popularizada por el gobernatorArnold Schwarzengger.

La franquicia es sólo una de las caras más visibles de los 1.447 rodajes que convirtieron Andalucía en su particular plató de cine a lo largo de 2018, según los datos presentados este lunes por la propia AFC. Un año más, y van cuatro, la región ha batido su propio récord de rodajes. La llegada de grandes producciones como Juego de Tronos, The Crown o Wonder Woman han generado un impacto económico de 130 millones de euros. Y lo que resulta, quizás, aún más interesante, la creación de un empleo local y cualificado de 23.500 puestos de trabajo.

Respecto al año anterior, el crecimiento ha sido triple: en rodajes (3%), impacto económico (6%) y empleo (8%). Tres de cada cuatro producciones son europeas y, temáticamente, los programas de televisión, las sesiones fotográficas y la publicidad siguen liderando la tipología de los rodajes.

Las series de televisión cobran fuerza

Sin embargo, las series de televisión comienzan a disputar el protagonismo de los largometrajes de ficción: a lo largo de 2018, 47 series se rodaron en Andalucía, frente a las 48 películas que eligieron la región como escenario. Juego de Tronos no sólo ha vuelto por cuarta vez para grabar su temporada final, sino que The Crown ha apostado por la región para su tercera temporada. Son, nunca mejor dicho, las joyas de la corona de HBO y Netflix, las plataformas digitales de entretenimiento más importantes del mundo.

Sin embargo, viejos jugadores del escenario del entretenimiento mundial también han optado por las localizaciones sureñas. La BBC ha apostado así por transformar el Parlamento de Andalucía y San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en escenario de la serie Motherfatherson, protagonizada por Richard Gere (al que se pudo ver paseando por la capital andaluza), mientras que Movistar ha decidido que La peste de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos siga siendo su buque insignie en la ficción seriada y que la provincia de Sevilla acapare la mayoría de sus localizaciones.

La pesteno ha sido la única producción nacional que ha apostado por Andalucía. Series de Telecinco, Antena 3 o Televisión Española han convertido los paisajes y monumentos andaluces en escenario de sus tramas: de Brigada Costa del Sola La otra mirada, pasando por Toy Boy, Allí abajo o Los nuestros.

Las estrellas de Hollywood más andaluzas

Salma Hayek y Javier Bardem (Molly), Jude Law y Blake Lively (The Rythm Section), el mencionado Richard Gere (Motherfatherson) o Gal Gadot (Wonder Woman 1984) son sólo algunas de las superestrellas internacionales que se han puesto ante la cámara en paisajes y ciudades de Almería, Cádiz o Sevilla.

Andalucía también ha atraído el talento de los grandes directores nacionales, como Benito Zambrano, Fernando Colomo, el trío de directores vascos de Handía (multipremiada película en los Goya de 2018), Miguel Ángel Vivas, Paco R. Baños o Santi Amodeo. Así, Zambrano rodó Intemperie (Áralan y Morena Films) en Orce (Granada), mientras que los directores de Handía, con la coproducción andaluza de La Claqueta, rodaron La trinchera infinita en la Sierra de Huelva. La primera abrirá el Festival de Valladolid y la segunda competirá por la Concha de Oro en San Sebastián.

Plató acuático

Muchas de estas películas se han rodado con el apoyo de la televisión autonómica. Juan de Dios Mellado, director de RTVA, ha subrayado en la rueda de prensa que Canal Sur invirtió 9 millones de euros en 68 obras audiovisuales, entre ellas, 35 largometrajes a lo largo de 2018. "Canal Sur siempre ha estado del lado del cine", ha apuntado durante la presentación de la memoria de rodajes y actividades de la Andalucía Film Commission, organismo participado por la televisión pública y la Junta de Andalucía.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado que el plató acuático de Cádiz recibirá su primer apoyo en los próximos presupuesto, apostando por una financiación mixta y una primera inversión pública de 600.000 euros.

Marín ha señalado que hay un "gran ámbito de mejora en la industria cinematográfica y en sus relaciones con la administración pública y las oportunidades que tenemos de futuro. El cine genera empleo, actividad económica y riqueza, pero sobre todo, nos permite visualizarnos en el mundo. Tenemos el gran reto de aprovechar ese espacio".

Carlos Rosado, presidente de la AFC, ha recordado la importancia de los rodajes de productoras británicas en Andalucía y la necesidad de un plan de contingencia andaluz frente al Brexit también en el ámbito audiovisual. Marín ha recogido el guante y señalado que "el mercado británico es muy interesante. El Consejo de Gobierno ha puesto en marcha 112 medidas para ofrecer garantía jurídica. El cine está contemplado dentro de esas 112 medidas".

En su memoria, la Andalucía Film Commission (AFC) destaca la importancia de que la Junta de Andalucía haga una apuesta estratégica por el sector audiovisual, con "cambios ambiciosos" y apunta que su fomento es "la puerta de entrada más potente para el desarrollo de la industria audiovisual". Son las claves, según la AFC, para seguir atrayendo rodajes.