El Pleno del Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la nueva Ley del Cine de Andalucía

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios --PSOE-A, PP-A, Podemos Andalucía, Ciudadanos e IULV-CA--, la nueva Ley del Cine de Andalucía, una normativa que dota por primera vez de un marco jurídico a la industria cinematográfica y audiovisual en la comunidad.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha mostrado ante el Pleno de la Cámara "muchísima satisfacción y emoción" pues la aprobación de este ley supone "un momento histórico para la cultura de Andalucía y para el cine". "Culminamos un trabajo colectivo en el que todos hemos puesto mucho empeño y que dota a Andalucía de un ley que es referente a escala nacional", ha subrayado antes de apuntar que es una norma "hecha con, por y para el sector del cine".

Así las cosas, el desarrollo de la ley aprobada contará con una previsión presupuestaria inicial de 48,7 millones de euros hasta el año 2022 por parte de la Consejería de Cultura, a la que se sumarán las inversiones de apoyo al cine que también desarrollarán otros departamentos de la Junta.

Entre otras novedades, la norma incluye la puesta en marcha de la Estrategia Andaluza para el Impulso de la Industria Cinematográfica y Audiovisual; la habilitación de un marco de apoyo económico estable a través de una cartera única de recursos de financiación y la creación de instrumentos de colaboración con el sector, como el Consejo Asesor de Cinematografía.

"Hemos hecho una buena película"

Para posicionar al PP-A, Rosario Alarcón ha saludado la aprobación de la norma, a la par que ha pedido su pronto desarrollo reglamentario y que esté "a altura de Andalucía y de la industria del cine". "Los políticos estamos para intentar no estorbar, para no destruir lo que habéis construido los profesionales y para ayudar", ha agregado antes de explicar que la nueva ley viene a "aportar y sumar a la cultura, a sociedad en general y a la industria en particular", que ya en solitario "había dado pasos de gigante". Con todo, ha pedido presupuesto para la norma y que el reglamento se desarrolle "en tiempo y forma".

En representación de Podemos, la parlamentaria Lucía Ayala ha valorado que el texto de la ley que finalmente se ha votado este miércoles es "mucho más completo que el borrador inicial, en el que faltaban muchas cosas". Así, ha celebrado que el texto recoge aspectos sobre la "accesibilidad" de la cultura, que el concepto de discapacidad que contempla no se ciña a la física y se amplíe a la sensorial e intelectual, que "no sólo se garantice la accesibilidad a las salas de cine, sino que se facilite una correcta visibilización de las películas", y que se incluyan "medidas de acción positiva" en relación a la igualdad.

Por Cs, el diputado José Antonio Funes ha afirmado que Andalucía tiene "un gran motivo para presumir" al ser la primera comunidad autónoma del país en contar con una Ley que regula este sector. "Hemos hecho una buena película", ha aseverado, antes de poner en valor que la nueva norma, entre otras cosas, "diversifica el turismo de la mano de la cultura", con una industria como la del cine que, además, supone un revulsivo económico y "da un sello de calidad a nuestra comunidad".

La parlamentaria de IULV-CA Inmaculada Nieto ha valorado que el texto que finalmente presenta la ley "puede representarnos a todos", aunque aprecia "fallas" en ella como "el escaso compromiso presupuestario". No obstante, ha señalado que, si la norma "va recorriendo los hitos que se marca, con voluntad política puede generar una satisfacción de las expectativas". Ha subrayado el "anclaje" que el sector del cine tiene en elementos del ámbito artístico, técnico o económico, y la necesidad que había, a su juicio, de que desde Andalucía se proyectara un "respaldo público" al cine tras "una serie de años en los que ha sido maltratado".

Finalmente, la diputada del PSOE-A María Márquez, que ha agradecido la presencia en el debate de una "amplia representación" del mundo del cine, ha considerado que este miércoles es "un día grande para la cultura y el cine en Andalucía" merced a la aprobación de una ley que ha tildado de "hito histórico" que "blinda con todas las garantías a la cultura en nuestra tierra", y que es un "paso valiente para garantizar la estabilidad de la cultura".

Ha reivindicado al cine como "derecho y motor de desarrollo económico" y el "compromiso real" del PSOE por "apostar por la cultura y sus valores", ha valorado el trámite parlamentario que ha tenido la ley, que tiene a la igualdad como "eje vertebrador", ya que, según ha enfatizado, es "una ley muy feminista".

Contenido de la ley

La nueva ley medidas para impulsar la alfabetización audiovisual, acercar la creación cinematográfica a las aulas, incrementar la presencia activa de las mujeres en la industria, favorecer los rodajes en la comunidad, incorporar al sector en las políticas autonómicas de internacionalización, mejorar el acceso de las personas con discapacidad y reforzar la protección del patrimonio vinculado a la actividad.

La Estrategia Andaluza para el Impulso de la Industria Cinematográfica y Audiovisual será el principal instrumento de coordinación de las políticas públicas recogidas en la ley.

En el marco de esta planificación, y atendiendo a una de las principales reivindicaciones del sector, la norma prevé la creación de un sistema de financiación estable a través de la Cartera de Recursos Económicos para la Cinematografía y la Producción Audiovisual.

Se nutrirá de los presupuestos autonómicos, del Fondo de Apoyo a las Pymes Culturales y de los fondos estatales para el cine cuya gestión corresponda a la Junta, así como de donaciones, transferencias y aportaciones, entre otras fuentes. Su labor se centrará en incentivar la creación, el desarrollo y la producción cinematográfica y audiovisual; mejorar las condiciones de exhibición, y fomentar la atracción de rodajes y la distribución, la promoción y el acceso a festivales y mercados nacionales e internacionales.

Otro de los objetivos de la ley será el apoyo a la exhibición y a la creación de nuevos públicos, ámbitos en los que se incluirán ayudas novedosas como las destinadas a apoyar la digitalización de las pantallas de cines. El nuevo marco jurídico también prevé la creación de una red cultural de salas de cine para la difusión de obras andaluzas y europeas de calidad.

En una línea similar, se implantarán estrategias de alfabetización mediática para favorecer el acceso a la cultura cinematográfica en las escuelas. Estas iniciativas se centrarán en la formación tanto de los docentes como de los profesionales.

Colaboración con el sector

En cuanto a la creación de nuevos instrumentos de colaboración entre los poderes públicos y la industria del cine, destacan el Consejo Asesor de Cinematografía, órgano consultivo y de asesoramiento en el que participarán profesionales de reconocido prestigio, o el Centro de Información y Seguimiento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, que se encargará de realizar trabajos estadísticos y de tratamientos de datos.

En el ámbito de la ordenación administrativa, destaca la creación del Registro Andaluz de Empresas Cinematográficas y de Producción Audiovisual. Entre otras funciones, este instrumento facilitará el acceso a incentivos y a la calificación y certificación de nacionalidad de las obras. También se prevé la constitución de una red de archivos con el fin de conservar el patrimonio en este ámbito.