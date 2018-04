Terminator 6 se rodará este año en Almería

'Terminator 6' rodará parte de su metraje en Almería. Así lo ha confirmado el programa radiofónico 'Remake a los 80' de Radio Televisión Jaén, que recientemente emitió desde La Alcazaba de Almería un especial sobre la mítica película 'Conan el bárbaro', rodada en este escenario y otros de la capital y la provincia, estrenándose en 1982, con guión de Oliver Stone y dirección de John Millius. En esta ocasión la continuación de otra de las cintas más famosas de Arnold Schwarzenegger, que protagonizara aquel Conan, tendrá algunos de sus escenarios en el sur de España.

El anuncio lo realizaba un miembro del equipo de la productora malagueña Fresco Film, Juan Fernández Fernández, conocido cariñosamente en el mundo del cine como 'Juanito', quien afirmó que la confidencialidad del tema le impedía dar más detalles, así como que no se sabían las fechas de rodaje ni si el actor que triunfó con Conan volvería a la tierra del Indalo, pero sí era segura la estancia en Almería de la sexta entrega de la saga Terminator.

'Conan el bárbaro' fue la primera película en cuya producción trabajó Juan Fernández ‘Juanito’, ayudando a repartir cafés siendo niño, y tras todos estos años se ha convertido en un profesional del cine, con un centenar de proyectos en su carrera, participando en diversas películas, como ‘Nunca digas nunca jamás’, ‘Indiana Jones y la última cruzada’, ‘La lengua asesina’, ‘Bwana’, ‘La vuelta de El Coyote’, ‘El misterio de Wells’, ‘Morvern Callar’, ‘Imagining Argentina’, ‘The Gospel of John’, ‘Tirante el blanco’, ‘Four Lions’, ‘The Legend of Shorty, etc.

Terminator 6 quiere volver al éxito logrado por la primera y segunda entrega de la saga, ( Terminator 2 La rebelión de las máquinas), por lo que se ha recuperado a James Cameron, director de ellas así como de Titanic y Avatar, para el equipo, ésta vez como productor de la cinta, así como a la actriz Linda Hamilton otra vez en el papel de Sarah Connor.

Juan Fernández Fernández, 'Juanito', miembro de una familia dedicada al mundo del cine, relató en las ondas desde la Alcazaba almeriense, en la que se han rodado una treintena de largometrajes desde la década de los 60, que "no sé si vendrá Schwarzenegger o no, pero pasar por aquí la película, sí. Yo estaré en el equipo de producción pero no sé en qué puesto. Las localizaciones ya están hechas, son de un compañero mío, Tate Aráez". (premio a la mejor serie de época en la gala 2018 de los Location Managers Guild International Awards (LMGI - Premios Internacionales del Sindicato de Localizadores).

Homenaje a Conan

'Remake a los 80' dedicó más de tres horas de radio a homenajear a Conan el bárbaro, dirigida por John Millius, quien había sido guionista en Apocalipsys Now, Tiburón y el inicio de la serie Harry el sucio que encumbró a Clint Eastwood. En el programa se contó con la presencia telefónica de Rosa Ruíz, hija del fallecido Emilio Ruiz del Río, pintor, decorador, maquetista, experto en efectos especiales y visuales y director artístico español, considerado entre los mejores del mundo en la especialidad de pintura sobre cristal, galardonado con 3 premios Goya por Acción mutante (1992), Nadie conoce a nadie (1999) y El laberinto del fauno (2007). Trabajó en la película Conan el Bárbaro y su hija relató cómo fueron sus trucos detrás de las cámaras construyendo fantásticas maquetas que puestas a especial distancia del objetivo simulaban palacios, monumentos y ubicaciones magistrales.

También contó su experiencia Julián Mateos, encargado del atrezzo de Conan el Bárbaro y guardián del material de rodaje de la película. Actualmente todavía tiene en su colección parte del material de ésta y otras grandes producciones en las que trabajó. En el programa contó cómo llegó a su poder el molde y la espada original de Conan.

En el estudio de la Alcazaba de Almería estuvo in situ María Luisa Pino, ayudante de montaje en Conan, primera película que rodó en Almería, a la que siguieron varias más, actualmente veterana especialista de efectos especiales, maquillaje y montaje. El equipo de Marisa Pino obtuvo un premio Goya a los mejores efectos especiales por La Grieta.

Además ha trabajado, entre otras, en La historia interminable, Abre los ojos, Diez Negritos, Marchar o morir, Alas de mariposa, Las cuatro plumas, El imperio del sol, Un ángel pasó por Brooklyn, Robin y Marian, Marco Antonio y Cleopatra… hasta un centenar de largometrajes en una dilatada carrera que comenzó en 1957 como meritoria de montaje. Ha escrito un libro relatando su carrera, 'Detrás de la claqueta', en la que se detallan multitud de anécdotas de su trayectoria, en la que ha trabajado con los más grandes del séptimo arte.

Precisamente en Almería conoció a quien sería su marido durante varios años, el británico Colin Arthur, creador de los efectos especiales de La Historia Interminable, 2001: una odisea en el espacio, Alien, El Resplandor o Conan el bárbaro, por citar solo algunos títulos, que empezó su carrera cuando era maquillador del Museo de Cera de Londres y le llamaron para hacer las máscaras de los simios de 2001 de Kubrick en 1.968.

De su trabajo en Conan recuerda Marisa Pino la ingente cantidad de metros de película que se rodaron, hasta el punto que "se podían haber hecho cuatro o cinco películas porque Millius trabajaba con varias cámaras. Luego él se fue y se hizo cargo De Laurentiis, que descartó gran parte del trabajo hecho. De Arnold recuerdo que tenía ojos de persona muy inteligente. Yo pensaba que un Míster Universo no podía tener inteligencia, pero me equivoqué. Era una gran persona", afirmaba con cariño sobre Schwarzenegger.

Todo lo contrario que su opinión sobre Charlton Heston. "En un rodaje él estaba descansando en mi jardín comiendo vestido de romano, fui a pedirle un autógrafo, y ni me miraba ni respondía a mis saludos. Otro día, yo era una chiquilla, lo intenté hablándole en inglés mientras él comía un huevo cocido… era indignante que estuviera en mi casa y ni me dirigiera la palabra. Le borré de mi vida !!!", relata divertida cuando recorría el Paseo de las Estrellas de la capital almeriense, donde figura el nombre de varios de los compañeros que han rodado junto a ella en esta tierra de cine. "Falto yo", reía la veterana técnica especialista que visitó varias veces Almería, quien se retiró antes de llegar la revolución de la imagen digital y está ahora ya alejada del mundanal ruido del celuloide.

Durante las primeras semanas del rodaje de Conan, aún en Madrid, se produjo la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados "y estuvo todo el equipo en un tris de marcharse, pero les convencieron para esperar a ver qué sucedía al día siguiente", rememoraba Marisa Pino en Remake a los 80, el programa de Radio Televisión Jaén en cuyo podcast se pueden escuchar sabrosas anécdotas y detalles sobre esta película de culto, cuya idea inicial era hacer 12 largometrajes para que Schwarzenegger volviera a la pantalla cada año, cual James Bond 007, incluso con versiones de criaturas mutantes, que finalmente no fructificó. En ese audio también se revela, según palabras de Oliver Stone, guionista de Conan, que aunque finalmente la dirigió John Millius, se le ofreció antes a Alan Parker o Ridley Scott, que la rechazaron. Curiosamente Dino de Laurentiis estaba en la habitación de al lado del hotel donde se celebraban las conversaciones y compró el guión imponiendo a su director.

Schwarzenegger prometió en 2014 al recoger el premio Almería Tierra de Cine que lucharía porque la saga de Conan se rodara aquí. No ha podido ser, pero todo apunta a que Terminator 6 puede hacer realidad el deseo entonces expresado por Arnold: "Os prometo que volveré".