El viaje de la palabra: la Feria del Libro de Sevilla invita a conocer nuevos mundos a través de la literatura

Elvira Lindo ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la Feria del Libro de Sevilla 2019 con la conferencia inaugural 'Literatura, arma y refugio' en una cita que hasta el 2 de junio conmemora, en la Pérgola de la Plaza Nueva, el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y tendrá como invitado especial a Portugal. La cita, como cada año, llega de la mano de la Asociación Feria del Libro de Sevilla y la Fundación José Manuel Lara, y durante esta jornada inaugural contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno en funciones de Sevilla, Carmen Calvo, junto al alcalde hispalense, Juan Espadas.

Bajo el lema, 'Leyendo voy, viajando vengo', esta edición pretende destacar el papel de la lectura como "ventana al mundo y la capacidad de los libros para transportarnos a otros universos y abrirnos la mente".

La palabra, de forma natural

Lindo, como no podía ser de otro modo, contó una historia a los asistentes. La historia de un niño, en Jerez, que se puso a cantar en clase. "No llevan el arte en la sangre, el secreto es que conviven con el compás desde que se nacen", narró la autora con mucha emoción, aludiendo al comentario de un profesor de un colegio de Jerez de la Frontera al escuchar el canto de un estudiante. Esta anécdota le inspiró a Lindo en la educación de los niños en la literatura: hay que "hacer que la palabra entre a través de compás, de forma natural".

La literatura, como la melodía y el ritmo, tienen que entrar en el corazón de forma natural, explicó la autora. Lo ejemplificó con los boleros que escuchó a su madre siendo niña, como "mi primera experiencia de la literatura". El arte no tiene fronteras nacionales, explicó la autora andaluza. "El arte brota todo de la misma fuente. No hay distinción, no se llama poesía, música, pintura o expresión dramática". "La literatura está más cerca de nosotros de lo que a menudo creemos", aseguró.

Vargas Llosa defiende la literatura como un "refugio" para vivir con libertad ante los gobiernos autoritarios, y Elvira Lindo la describe como arma: "La literatura te da armas para defenderte". En el discurso de la inauguración de la Feria del Libro Sevilla 2019, pidió programas educativos que realmente acerquen las artes a los alumnos: "Las palabras son armas para defenderse en la vida. Tenemos el deber de darles a nuestros estudiantes el dominio de su lengua". Lindo explicó que la literatura no sólo es valiosa para los niños sino para todo el mundo porque "abre las puertas laborales, pero también abre las del corazón".

Homenaje a las generaciones del 98 y del 27

En su discurso, la autora también rindió homenaje a las generaciones del 98 y del 27 mencionando Antonio Machado, Federico García Lorca y Manuel De Falla. "En las alegrías que cantó ese crío —añadió la escritora—, en las palmas de sus compañeros, estaba tanto la rima popular escuchada en la cocina de una casa, como la poesía de Lorca, Machado o la música de Falla". "Para todos ellos la educación y la cultura eran inseparables", señaló Elvira Lindo y mencionó la "gran labor que hicieron para recuperar la cultura popular y para llevar la literatura y el teatro a los pueblos".

Con este acto, la FLS19 marca el inicio de un intenso programa de más de 200 actividades y centenares de firmas de autores dirigidas a públicos de todas las edades y de todas las inquietudes con actos que van desde las tradicionales mesas redondas, presentaciones, cuentacuentos o recitales a conciertos, animaciones callejeras, talleres, microteatro o rutas literarias, entre otras. Nombres como Rosa Montero, Lorenzo Silva, Javier Reverte, Julia Navarro, Patricio Pron, Sergio del Molino, Markaris y Marta Sanz serán algunos de los autores que pisarán la Plaza Nueva a lo largo de estos días.