"Agosto no es un mes, es un país": El festival de música Nocturama pondrá el broche final al verano en Sevilla

"En Sevilla en verano pasan cosas". Esas han sido las palabras que ha repetido Antonio Muñoz, Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Lo ha hecho para referirse a Nocturama, uno de los festivales musicales más populares de la provincia cuya programación se ha dado a conocer este martes.

El festival está de celebración. Este verano Nosturama cumple 15 años y lo hace con un propuesta en la que hay mayoría de artistas femeninas. Rocío Márquez, Maika Makovksi y Morgan son quienes encabezarán, respectivamente, las tres jornadas que va a durar el evento (del 29 al 31 de agosto). Se celebrará en los Jardines del Casino de la Exposición de Sevilla y en él actuarán un total de 12 grupos, cuatro por día.

Nocturama es un festival organizado por la productora de eventos LaSUITE. La presentación de su programación ha tenido lugar en el Espacio Cultural Santa Clara de Sevilla de la mano de David Linde y Violeta Hernández, los promotores. Junto a ellos han estado Antonio Muñoz, Delegado de Cultura, y Verónica Repiso, directora de SGAE en Andalucía, una de las entidades colaboradoras con el festival.

El ciclo de conciertos, que normalmente tiene lugar en la primavera, ha decidido en esta ocasión celebrar su fiesta de cumpleaños a finales de verano. Lo hacen como una de las novedades de este año. "Tenemos un nuevo formato y nuevas fechas buscando la diferencia respecto a otros festivales que se están haciendo en nuestro entorno", sostiene Violeta Hernández. Por este motivo también han aglutinado el número de conciertos por día. "Hemos concentrado los días y el público va a disfrutar de cuatro propuestas en lugar de dos".

Este nuevo formato también ha permitido a la empresa organizadora modificar la política de ventas de manera que se puede adquirir de manera anticipada un bono único para los tres días cuyo precio es de 42 euros más gastos de gestión o un bono diario de 18 euros más gastos de gestión.

Además, cada día las taquillas permanecerán abiertas desde las 20.00 horas y se podrá comprar la entrada allí mismo por un precio de 22 euros.

Puesto que para la productora la importancia de este festival no es la venta masiva de tickets sino la calidad estética del mismo, aseguran, los menores podrán entrar completamente gratis al recinto siempre y cuando vayan acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. En palabras de Violeta Hernández, "no es un festival infantil pero entendemos que los niños salen con sus padres en vacaciones. No se trata de una decisión de marketing".

Julepe, el arte de Nocturama

Julio Serrano, más conocido como Julepe, ha sido el artista encargado de hacer el dibujo del cartel para la decimoquinta edición de Nocturama. Como él dice, "sentía que tenía una responsabilidad muy fuerte". Cuenta que se apoyó en carteles de años anteriores como el del artista Manuel León. "Las premisas con las que contaba eran destacar a la mujer, que tuviera una puesta en escena muy teatral y que pareciera un cumpleaños, porque están celebrando su 15 aniversario". Julepe señala que trató de transmitir pasión con su pintura y las flores rojas que en ella aparecen: "quería señalar el calor y la pasión de las noches de verano".

El año pasado Nocturama ganó el premio Fest a la Igualdad y a la Diversidad, algo que se hace visible en el número de mujeres artistas que actuarán en el evento y que les ha permitido ponerse al nivel de otros festivales como el BBK o el Primavera Sound. Como dicen desde LaSUITE, "agosto no es un mes, es un país", y con ello pretenden demostrar que no habrá mejor manera de ponerle el broche de oro al verano en Sevilla.