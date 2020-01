Una artista hace público un año después el robo de su obra en el Ayuntamiento de Córdoba: "Me dijeron que no denunciara"

"Me dijeron cuando se supo que no lo denunciara, que iban a hacer todo lo posible por saber quien robó estas piezas, que abrirían un expediente a la persona responsable de ello y a su vez me indemnizarían por haber perdido mi mayor trabajo hasta ahora realizado. Nunca lo hicieron, y no sólo eso, el trato que recibí fue degradante".

La artista cordobesa Raquel Gómez ha querido hablar "sobre lo sucedido" con su obra artística Paisaje Vertical Urbano, ganadora de en 2009 de un concurso del Centro Tecnológico Andaluz de Diseño–Surgenia y que durante nueve años estuvo en las medianeras de la calle Ambrosio de Morales, pertenecientes a la Real Academia y al Teatro Cómico Principal de Córdoba.

"Lamentablemente a día de hoy y tras más de un año de saber que estas piezas fueron robadas en la Atarazana Municipal de Medio Ambiente e Infraestructuras - Ayuntamiento de Córdoba, bajo la supervisión de Amparo Pernichi López, y que por ello perdí la posibilidad de volver a reubicar la instalación artística en otro proyecto y que perdurara en el tiempo por muchísimo tiempo más, a día de hoy nadie, incluyendo el departamento de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, se ha hecho responsable por una negligencia de la que sólo yo salí perjudicada", recuerda la artista en su perfil de Facebook.

"No se hicieron cargo"

Gómez ha recordado que "tras varios intentos por obtener una respuesta por su parte, llamadas y emails sin contestar, evasivas, idas al juzgado para que allí me dieran una respuesta y presentarme finalmente en la dirección de Infraestructura, así como de Orive.decultur@, lo único que recibí fue un vago 'lo siento, que pena, no podemos hacer nada'. Para mí, que soy artista y vivo de ello es ofensivo recibir tal respuesta no haciéndose cargo de tal barbaridad, habiendo dejado que pierda mi dinero, sin contar el daño causado, cagándose literalmente en el arte y en aquellxs que lo dan todo por el".

Según ha informado Cordópolis, el Ayuntamiento de Córdoba denunció el robo ante la Policía Local y los agentes llevaron el caso a los juzgados. El juez archivó la denuncia al no ver indicios de delito. Desde entonces, la obra, que se desmontó para trasladarla al solar del Cine Andalucía, está en paradero desconocido. Raquel Gómez explixa a eldiario.es Andalucía que en el Ayuntamiento de Córdoba "se han protegido unos a otros".

"Es indignante que nadie se haga responsable. El trato que he recibido ha sido de vergüenza. Yo soy la perjudicada, no ellos. Esto no puede quedarse así". La artista se plantea llevar personalmente el caso a los tribunales. "La única que ha salido perdiendo con todo esto soy yo", lamenta.

Insiste la artista que "es lamentable que personas que tienen un puesto de tal envergadura en la ciudad, que cobran por ello en el Ayuntamiento de Córdoba y que se supone han de hacerse cargo de lo que suceda en torno a su trabajo, no les importe lo más mínimo que se robe dentro de su lugar de trabajo por sus propios trabajadores y no hagan nada al respecto. Un ejemplo más de la desidia, del abuso de poder, las malas prácticas culturales en Córdoba y encubrimiento de negligencias en el Ayuntamiento".

Dice Gómez que no ha sido la única "que denuncia que se han enajenado o destruido esculturas de artistas cordobeses, y que eran incluso patrimonio artístico de la ciudad y hoy día forman parte de la decoración de algunas casas particulares. Vergüenza, rabia y tristeza al 33%".