La realidad virtual del Thyssen llega a la Universidad de Sevilla de la mano de Endesa

El director del Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Evelio Acevedo, el director general de Comunicación de Endesa, Alberto Fernández, y el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, han presentado el proyecto 'Entrar en el cuadro', una oportunidad única de vivir una experiencia de realidad virtual con cuadros de la colección permanente del Thyssen, que ofrece por primera vez el museo gracias al patrocinio de Endesa y la colaboración de la Universidad de Sevilla (US) Al acto, que ha tenido lugar este martes en el Rectorado de la US, han asistido también el director General de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga; el presidente de Endesa Generación, Antonio Pascual; y el director de Relaciones Institucionales de Endesa Andalucía y Extremadurqa, Rafael Sánchez; así como la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la US, Elena Cano, y el director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Méndez.