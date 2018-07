Herida una mujer en Málaga al ser golpeada con un martillo por su pareja, hallado muerto en el coche

Una mujer ha resultado herida este viernes en Málaga capital, al ser golpeada en lo que "todo apunta a un caso de violencia de género", según ha confirmado el comisario provincial, Francisco López Canedo, quien ha asegurado que el presunto autor ha sido encontrado posteriormente sin vida.



Los hechos han sucedido este viernes sobre las 09.10 horas, cuando, según ha indicado a Europa Press el Sistema Emergencias 112 Andalucía, han recibido un aviso por parte del guardia de seguridad de un aparcamiento en la avenida de Europa de que había encontrado a una mujer a la que habían golpeado con un martillo en la cabeza.



Se ha dado aviso a los servicios sanitarios, que han trasladado a la mujer, de 42 años, al Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, donde, según han señalado fuentes sanitarias, se encuentra en urgencias de traumatología, se le están haciendo pruebas y se está a la espera de evolución, aunque inicialmente no se teme por su vida.



Asimismo, se ha dado aviso a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación y que ha localizado muerto al hombre en su coche una hora después, "todo apunta a un caso de suicidio, aunque estamos en una fase primera de investigación y podría surgir algún tipo de variación", ha dicho el comisario.



López Canedo ha explicado que al parecer en la agresión se habría utilizado un martillo y "posiblemente también un cable para tratar de asfixiar a la mujer". Ambos son de nacionalidad española, afincados en Málaga capital.



Asimismo, ha asegurado que tras las primeras averiguaciones "no teníamos constancia de que hubiera denuncias previas u órdenes de protección emitidas por una autoridad judicial o siquiera conocimiento de que pudiera haber algún tipo de episodio previo que pudiera desencadenar lo que desagradablemente apunta a un caso de violencia de género".



Ha asegurado que para la Policía Nacional, todos tipo de delitos, "pero especialmente a la violencia de genero le damos una atención especial y la atendemos con una sensibilidad, como no puede ser de otra forma".