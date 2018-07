El Puerto de Málaga considera que Europa debería financiar la acogida y atención de los migrantes llegados en pateras

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata, ha considerado este jueves que es la Unión Europea la que debería financiar las instalaciones que la capital costasoleña necesita para atender a los inmigrantes que llegan al puerto en pateras, e incluso, ha añadido, "el dispositivo de atención y las medidas para resolver los problemas humanos que todo esto está conllevando".

Plata ha reconocido que hay puertos "mejor preparados", recordando que con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "se hicieron unos equipamientos en el puerto de Almería y el de Motril (Granada) con cargo a Frontex, para recibir a este tipo de personas", lamentando que "aquí ni se planteó y, por tanto, no tenemos un lugar fijo preparado para atender a estas personas".

Cuestionado por los periodistas, el presidente de la Autoridad Portuaria, que ha presentado este jueves los datos del tráfico portuario del primer semestre y la previsión del cierre del año, ha asegurado que "en determinados momentos hemos tenido algún problema" en relación con la llegada de los migrantes y la propia actividad del puerto.

"Algunas veces las operaciones se han hecho con dificultad y se han intentado ordenar de la mejor manera posible, pero evidentemente hay unas dificultades que estamos tratando de evitar con una nueva localización que se está trabajando".

"ESTAMOS HACIENDO LO QUE PODEMOS"

En este punto, ha destacado que "en el último Consejo de Administración del puerto asignamos dos superficies para que Cruz Roja pudiera instalar allí un equipamiento donde poder llevar a cabo esa primera atención de carácter sanitario y de primera necesidad a las personas que llegan", indicando que "estamos haciendo lo que podemos".

En este sentido, el director de la Autoridad Portuaria, José Moyano, ha detallado que la instalación se ha dividido en dos partes: una con unos módulos exteriores de unos 400 metros cuadrados que Cruz Roja está diseñando y que albergarán la primera recepción de los inmigrantes; y otra de unos 180 metros cuadrados, cedida por la Autoridad Portuaria, que "vendrán a complementar estos módulos de Cruz Roja en cuanto a duchas, baños y aseos, sobre todo".

"La estimación que tiene Cruz Roja es de aproximadamente entre tres y cuatro meses desde que contraten los trabajos y hasta que se ejecuten las obras, los acondicionamientos y pueda entrar en servicio la nueva instalación", ha explicado José Moyano.

Así, Paulino Plata ha recalcado que "todo esto, además, tiene su costo económico", incidiendo en que "son cuestiones que hay que atender entre todos y, sobre todo, es responsabilidad europea porque nosotros somos frontera de toda la UE".

"La situación actual es muy incómoda para todo el mundo, en primer lugar porque no se da el trato lo suficientemente digno y adecuado que se merecen estas personas y, por otro, porque profesionales que están atendiendo a estas personas no tienen los medios para hacer su trabajo en condiciones", ha relatado.

En cuanto a la posibilidad de una solución que no sea provisional, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga ha asegurado que "hablamos con las administraciones permanentemente", pero "un equipamiento de mayor envergadura no nos corresponde a nosotros, todo lo que podemos hacer es, cuando nos digan que hay posibilidades de financiar un equipamiento de mayor dimensión, estudiar la localización y ofrecer el suelo; otra cosa no podemos hacer".

Plata ha mostrado su "disponibilidad" y ha explicado que "desde la Subdelegación del Gobierno hay muchísimo más interés en atender estas circunstancias", apostillando que "ahora hay mas actividad en este sentido, pues "llevamos 2.000 inmigrantes a lo largo de estos siete primeros meses, el año pasado a esta altura de año no llegábamos a los 1.000".

"Ante esta situación es lógico que todo el mundo tenga una mejor disposición para solventar el problema", pero ha insistido en que, según lo ven desde el Puerto, "en general, la sociedad debería ver que esto es un problema de todos los europeos, que fundamentalmente se focaliza aquí, pero que tenemos que solventar entre todos y debería financiarse por parte de la UE".