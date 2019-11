Un presidente de mesa electoral se jacta de "no permitir votar" a un supuesto apoderado de Unidas Podemos que finalmente votó

Un presidente de una mesa electoral de Málaga capital ha impedido inicialmente votar a una persona que se identificaba como apoderado de Unidas Podemos. "Ser Presidente de una mesa electoral y no permitir votar a un apoderado de Podemos por tener el DNI caducado, no tiene precio", ha contado David Santos (@davidsantosvlog) en su cuenta de Twitter, acompañando el tuit de una foto del supuesto apoderado de la coalición de izquierdas , con la cara tapada, tomada desde la presidencia de la mesa. Fuentes de la candidatura de Unidas Podemos en Málaga explican que finalmente, la persona ha podido votar.

David Santos, de cuya cuenta de Twitter se deduce que es un incondicional simpatizante de Vox, ha contado a media tarde un comentario que pronto se ha vuelto viral. Informaba de que no había permitido el voto de un apoderado de Unidas Podemos. Dos horas después, ha hecho un hilo explicando que el hombre traía el DNI caducado y "sin chip", y que la "responsable del colegio electoral" le había dicho que así no se puede votar. "Que he gozado con la situación, tampoco lo voy a negar", comentaba Santos, que hoy ha presidido una mesa del colegio 144 de Málaga.

Preguntadas si Unidas Podemos o su supuesto apoderado habían interpuesto denuncia ante la Junta Electoral, fuentes de la candidatura aseguran que se trata de un simpatizante que finalmente pudo votar y que, por tanto, no se ha interpuesto ninguna denuncia. A pesar de ello, Santos no ha aclarado este extremo en ninguno de los tuits que ha publicado.

El artículo 139 de la ley electoral castiga con penas de seis a dos años de prisión a quienes "susciten, sin motivo racional, dudas sobre la identidad de una persona o la entidad de sus derechos". Muchos tuiteros han recordado a David Santos que las resoluciones de la Junta Electoral avalan desde hace años el voto con documentos oficiales caducados, y que las instrucciones que se remiten a los presidentes de las mesas electorales contemplan expresamente ese supuesto.

David Santos, que en su tuit fijado agradece a Santiago Abascal que se haga "eco de mis palabras", ha tuiteado durante todo el día su experiencia como presidente de una mesa electoral. "Me acabo de sentar en la mesa electoral y se me ha acercado un interventor del PSOE. Me ha dicho, palabras textuales: "estate muy pendiente que si algo sale mal tú eres el que vas a la cárcel", ha comentado a primera hora de la mañana. Después ha comentado su propia indumentaria: "Así se preside una mesa electoral, con los colores de tu bandera y del ejército".

Antes de la hora de cierre de los colegios electorales, David Santos ha borrado su cuenta de Twitter, en la que tenía unos 6.000 seguidores.