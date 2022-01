Moreno dice que pasó “vergüenza” por la “retahíla de mítines electorales” en el Parlamento de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP en la región, Juanma Moreno, ha avisado a los partidos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas Podemos, de que "ya ajustarán cuentas con los ciudadanos" por usar el Parlamento para "mítines y campaña electoral", en referencia al Pleno celebrado este viernes sobre sanidad.

"No conviertan el Parlamento en mítines y campaña electoral. Que no quieren trabajar por Andalucía, allá cada uno, ya se encontrarán con los ciudadanos, ya ajustarán cuentas con los ciudadanos, pero convertir el Parlamento en una retahíla de mítines electorales... Yo pasé vergüenza", ha manifestado Moreno en Huelva en un acto de partido, después de subrayar que esta actitud "no puede ser admisible".

"Mientras nosotros nos dejamos la piel por Andalucía todos los días, que otros se dediquen a poner palos en la rueda todos y cada uno de los días me parece lamentable", ha añadido.

Tras preguntarse "qué motivación tienen que tener tan gorda" para que Vox, PSOE y Unidas Podemos para acordar la convocatoria de este Pleno, Moreno ha razonado que "es muy sencilla: romper el gobierno, tumbar el gobierno, esa es la única motivación".

Ha criticado que estos partidos "están en sus siglas, en campaña electoral, en intentar arañar votos" y convierten el Parlamento de Andalucía "en un mitin", pero que en el PP no se esconden y por eso asegura que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), es el consejero de Salud de una comunidad autónoma "que más veces se ha presentado" ante el Parlamento para dar explicaciones, pues ha ido más de 60 veces.

"No tenemos miedo de hablar de sanidad por una razón, porque somos los que mas hemos invertido en sanidad en Andalucía, los que más dinero hemos puesto, lo que más creemos en nuestros sistema público de salud y lo demostramos con hechos y no con palabras, por eso no nos escondemos", ha agregado.

Moreno ha apuntado que el Pleno lo siguió en la distancia y ha excusado su ausencia al subrayar que él es "un hombre serio" y representa Andalucía, de forma que si tiene reuniones no las va a retrasar "porque ellos quieren darme dos mítines".

"Yo pasé vergüenza", ha asegurado, antes de concluir que el Parlamento "está para cosas serias, para hablar de sanidad, no para hacer política de bajo nivel".

Moreno ha recordado que mientras en Andalucía, entre 2010 y 2018 con los gobiernos socialistas se perdieron más de 7.700 trabajadores sanitarios, su gobierno ha contratado a 30.000 más y ha alcanzado el 7% del PIB en inversión sanitaria, pasando de los 1.211 euros por habitante en 2018 a los

1.460 del último año.

"Y esa inversión podría superar los 1.600 euros por habitante porque había casi 1.300 millones más para sanidad", dijo en referencia a los presupuestos andaluces de 2022 que no salieron porque "se les encogió el dedo a Podemos, Vox y PSOE para votar, los mismos que ahora piden más dinero y critican la gestión de la sanidad".

Juanma Moreno ha destacado que "desde el gobierno andaluz actuamos con lealtad porque no somos un gobierno de bronca", aunque sí "exigente para defender los intereses de los andaluces sea quien sea el inquilino de a Moncloa".

Así, puso como ejemplo el pago de los 534 millones de euros del IVA de 2017, que el Gobierno "tendrá que abonar a Andalucía". "Iremos a los tribunales una y mil veces por el dinero de los andaluces" porque "lo que no vamos a hacer es lo que hacían los gobiernos anteriores en la Junta, callarse y agachar la cabeza".

Respecto a los fondos europeo, pidió al Gobierno de España "consideración con Andalucía, el resto de comunidades y ayuntamientos", que son quienes al final van a gestionar esos fondos, por lo que reclamó "transparencia y cogobernanza real para participar en el diseño y en la ejecución de los mismos".

También ha bromeado sobre la "romería de ministros" de visita en Andalucía "para dar muchos titulares", pero exigió que "debajo de los titulares haya contenido".

El presidente del PP de Andalucía y presidente de la Junta dijo que los datos demuestran que "el cambio ha servido para que Andalucía funcione" y que las reformas emprendidas por su gobierno "dan resultados". Así, ha aludido a los datos de los EPA hecho públicos esta semana "que nos sitúa a la cabeza y no a la cola en creación de empleo", tanto durante el pasado año como en el último trimestre, lo que pone de manifiesto que "no es una coyuntura" sino que "cuando se siembra se recoge".

Añadió que a pesar de ser el único gobierno en la historia de Andalucía que ha tenido que luchar contra una pandemia que provocó la caída del PIB en diez puntos, "aquí está Andalucía", que está "recortando el diferencial con la media de España, que siempre era de dos dígitos con los socialistas y a hora estamos en 6,85 puntos y seguiremos recortando", afirmó.

También explicó que el gobierno del cambio es un gobierno "sensible" que "ha reducido a la mitad las listas de espera de Dependencia", "donde siempre estábamos a la cola y ahora somos los segundos, después de Castilla y León".

"Trabajamos por blindar y fortalecer los servicios públicos y que estos sean de calidad, porque los necesitamos y nos lo merecemos", enfatizó.

En referencia al apoyo del gobierno andaluz a la provincia de Huelva, destacó que ahora "es la segunda provincia con más inversión de Andalucía", y recordó que en esta legislatura "se han iniciado las obras del edificio de Hacienda y las obras de mejora del Puente Sifón, fundamental para garantizar el suministro de agua".

Igualmente, explicó que hoy en la provincia de Huelva hay 1.410 profesionales sanitarios más que en 2018 e hizo referencia a la mejora de infraestructuras sanitarias y educativas, como las obras del IES La Rábida, colegio Ensanche Sur y la reforma y piscina cubierta de la Ciudad Deportiva; o la apertura de los centros de salud Isla Chica (3,9 millones) y Gibraleón (3 millones), la ampliación de los centros de salud de La Palma del Condado y Punta Umbría y la apertura de los nuevos consultorios en Lucena del Puerto, Palos y Rosal de la Frontera.