El Parlamento de Andalucía convalida el decreto de las multas para frenar la pandemia

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este martes, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, el decreto-ley de la Junta sobre el régimen sancionador ante el incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al Covid-19 y que recoge multas de entre 100 y 600.000 euros, así como el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de cinco años.

PSOE-A y Adelante Andalucía han rechazado la convalidación del decreto-ley, cuyo contenido ha sido expuesto en la comisión por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. En el decreto, se distinguen tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves, y, en función de las mismas, fija las distintas multas. Así, a las infracciones muy graves les corresponde una multa de entre 60.001 y 600.000 euros; a las graves, de entre 3.001 y 60.000 euros; y a las leves, de entre 100 y 3.000 euros. Al incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas, o por uso inadecuado de las mismas, se sanciona con multa de 100 euros.

Entre las infracciones muy graves se encuentra el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. Se considera que se produce un riesgo o daño muy grave cuando los incumplimientos puedan suponer un riesgo de contagio de más de 100 personas.

También pueden suponer un riesgo muy grave en la población rebasar los límites de aforo o del número máximo de personas permitido en los establecimientos o las actividades y la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, tanto en espacios públicos como en privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención.

Entre las infracciones graves, se encuentra el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales públicos o privados, cuando éste no sea constitutivo de una infracción ni leve ni muy grave, del mismo modo que el incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido a los establecimientos o en las actividades.

Por lo que se refiere a las infracciones leves, figuran el incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando no suponga riesgo de contagio o éste afecte a menos de 15 personas; y la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquiera otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y produzcan un riesgo o daño leve para la salud de la población.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Juan Pablo Durán ha denunciado que el consejero de Salud, al hilo del debate sobre el decreto-ley, ha hecho una "comparecencia encubierta" y para dar datos "falsos y erróneos" sobre los casos de coronavirus en la comunidad. Ha manifestado que Aguirre tendría que haber pedido formalmente ya su comparecencia ante el Parlamento para abordar la situación que se vive actualmente y le ha reprochado que diga que quien no apruebe el decreto ley sobre régimen sancionador es un "irresponsable". "No quieren que haya un consenso amplio en Andalucía", ha denunciado Durán.

El diputado de Adelante Andalucía Ignacio García ha criticado que la Junta haya planteado este régimen sancionador sin negociación y sin mano tendida al resto de los grupos y que pretenda hacer la "trampa discursiva" de que si se vota en contra de él, es que se está del lado de las personas irresponsables. Ha reprochado a la Junta que no haya actuaciones ante aquellos empresarios que no están tomando las medidas necesarias para evitar brotes en sus centros de trabajo o ante los despidos asociados a bajas por el Covid.

El diputado de Vox Manuel Gavira ha pedido a la Junta campañas eficaces y transparentes sobre el valor de la salud y ha considerado que antes que por un régimen sancionador, se debería haber optado por concienciar a la ciudadanía de la situación, especialmente a los más jóvenes. Ha preguntado si realmente el Gobierno autonómico cree que se van a paliar los rebrotes con medidas sancionadoras, y ha considerado, no obstante, que un régimen sancionador no supone limitar derechos de los ciudadanos.

La parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha destacado que el Gobierno andaluz no ha dejado de trabajar en todo el verano en medidas que hagan frente tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica y social, mientras que el PSOE-A le ha cogido el "gusto a no trabajar" y no tiene ninguna propuesta que hacer. Ha señalado que el régimen sancionador que se incluye en el decreto se está aprobando en otras comunidades, en algunas mucho más duro.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha manifestado que este decreto ley sobre el régimen sancionador trata de llevar a efecto la determinación que tenemos que tener para la defensa de la salud pública, y se ha mostrado convencido de que la sociedad andaluza es lo suficientemente madura para ser consciente de la gravedad de la situación. Ha aprovechado su intervención para reclamar al PSOE-A responsabilidad y que esté "comprometido" con la situación, y no "desaparecido ni desentendido".