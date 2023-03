El Parlamento andaluz reconoce sin apoyo de Vox al movimiento feminista y reivindica una igualdad real

El Parlamento andaluz ha suscrito este miércoles un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo en el que, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, se dedica un reconocimiento al “movimiento feminista” por “la labor de visibilización y avances alcanzados hasta nuestros días”, así como se apuesta por medidas que permitan lograr una “igualdad real” entre hombres y mujeres y una “democracia paritaria”.

El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha procedido a la lectura de este manifiesto en el salón de plenos unos minutos antes del inicio de la sesión plenaria que se desarrollará entre este miércoles por la tarde y este jueves. Ha estado acompañado de los miembros de la Mesa de la Cámara salvo la vicepresidenta tercera, Mercedes Fernández, representante de Vox, grupo cuyos diputados no se han sumado a este acto --se han ausentado del salón de plenos mientras se procedía a la lectura del documento-- ni han respaldado el manifiesto, que no ha podido así convertirse en declaración institucional por no contar con el respaldo unánime de los grupos de la Cámara.

En su manifiesto, desde el Parlamento andaluz defienden que el 8 de marzo es una fecha “simbólica para recordar y concienciar sobre la necesidad de luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos, tanto públicos como privados, y en la necesidad de seguir trabajando por hacer efectiva una igualdad real”.

En esta ocasión, y “como consecuencia de los conflictos armados o los desastres naturales”, el Parlamento hace en su manifiesto un llamamiento a “visibilizar a aquellas mujeres y niñas víctimas afectadas” por esas circunstancias, a quienes brinda su “apoyo” y para quienes solicita “que se aumente su protección”.

“Como institución tenemos cada año la oportunidad de renovar ese firme compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres”, ha proclamado el presidente del Parlamento andaluz al leer este pronunciamiento con el que desde la Cámara autonómica apuestan por comprometerse “firmemente con el desarrollo de políticas que avancen y velen por la igualdad real y efectiva y por la generación de oportunidades laborales”.

Además, el manifiesto alude explícitamente a la “violencia de género”, que “sigue presente en la sociedad, mostrando su cara más cruel a través de las decenas de asesinatos que sufren las mujeres cada año”, según remarca el Parlamento andaluz en este documento en el que traslada su “profundo rechazo” al respecto y reivindica su “apuesta por políticas públicas de prevención y protección ante esta terrible lacra de nuestra sociedad”.

De igual forma, el Parlamento condena en este manifiesto “la explotación sexual” y apuesta “por políticas que luchen contra ella”, así como llama a “potenciar un marco legislativo que garantice a las mujeres la plenitud de dichos derechos y que, al mismo tiempo, las haga partícipes en la toma de decisiones en todos los planos de la sociedad”.

“Nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía establece derechos y garantías para las mujeres”, ha subrayado Jesús Aguirre al leer este manifiesto, donde se remarca que, en dicho texto, “el principio de igualdad está muy presente”, y se aboga por “hacer uso de esta herramienta para acabar, definitivamente, con las desigualdades entre mujeres y hombres, haciendo de Andalucía una comunidad autónoma referente en la conquista de los derechos de las mujeres”.

“Como Parlamento de Andalucía, debemos contribuir para poner en marcha todas las acciones e iniciativas necesarias para acabar definitivamente con la discriminación que sufren las mujeres”, añade el manifiesto, que apuesta también por “avanzar en el compromiso por hacer nuestra democracia plenamente participativa y paritaria”.

De igual forma, el Parlamento muestra en este pronunciamiento su “profundo reconocimiento, apoyo y compromiso con todos aquellos que trabajan en la sensibilización y defensa de las mujeres, y al movimiento feminista por la labor de visibilización y avances alcanzados hasta nuestros días”.

Asimismo, desde la Cámara andaluza trasladan su “compromiso a colaborar con la Administración autonómica en la aplicación de acciones positivas que redunden en la mejora de la inserción de las mujeres en el mercado laboral, así como en la aplicación de la perspectiva de género en todas las políticas que se desarrollen”.

El manifiesto leído en el Parlamento propone también “fomentar la implicación de los hombres y las mujeres para lograr una igualdad efectiva” y, finalmente, “invita a la ciudadanía andaluza para que participen en las actividades desarrolladas en torno al 8 de marzo”, y para seguir “reivindicando la igualdad plena, real y efectiva, defendiendo todos los derechos alcanzados”.