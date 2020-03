"Dos paseos" por donante: un equipo de donación de sangre andaluz le pone humor a la convocatoria

Ponerle un poco de humor a la situación que vivimos es posible. Lo ha demostrado un equipo de sanitarios del Centro de Tranfusión de Córdoba que han ofrecido en un vídeo en redes "dos paseos" por ir a donar. "Por eso hemos triunfado", bromea uno de ellos. Así están animando a la gente a que no deje de donar ni sangre ni plaquetas. No obtante, y ante algunos bulos que han circulado alertando de la falta de sangre, desde el Centro de Transfusión de Sevilla aseguran que "esos bulos hay que desmentirlos. Las reservas están muy bien y se deben mantener así".

👏👏👏a las 180 personas que donaron en #Priego y #Montalban, y por supuesto a los dos Equipos sanitarios que los atendieron,y nos dejaron este simpático mensaje de ánimo.#DonaSangre ¡Gracias @PrensaPriego y @AytoMontalban ! pic.twitter.com/WGKDcotb65 — CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE CORDOBA (@donantescordoba) March 19, 2020

"Hay que donar, claro: sin prisa pero sin pausa. No sirve de nada donar en masa. Por ejemplo, las plaquetas caducan a los cinco días. Hemos perdido las campañas universitarias que hacemos otros años pero las ONG, las hermandades, comunidades de diferentes confesiones ya nos han llamado para que vayamos cuando haga falta". aseguran las mismas fuentes. "Pero insistimos, no hay escasez. Tenemos más reservas que en momentos clave como después de Navidad o después del verano".

"Lo vamos a poner fácil"

"Sabemos que ir a donar al Hospital impone en estos momentos", aseguran desde Sevilla, "por eso vamos a ir barrio por barrio en Sevilla, en los pueblos, en las casas de cultura. Y en toda en Andalucía va a ser igual. Les damos comodidad a los donantes", para que no tengan que desplazarse mucho. Para los donantes, explican que deben ir o bien con el carné de donante, con alguno de los mensajes que envían por SMS, o la convocatoria. Y que a todos se les da "un justificante de haber ido a donar". Una ayuda pues que no debe de masificarse, recalcan, pero que no debe faltar. Y además, ya saben, les regalan "dos paseos".