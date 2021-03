Pedro Fernández sitúa en el plano "institucional" su nombramiento como delegado del Gobierno en Andalucía

El hasta hoy alcalde de Baza (Granada), Pedro Fernández (PSOE), ha situado este martes en el plano "institucional" su próximo nombramiento como delegado del Gobierno en Andalucía en sustitución de Sandra García, desvinculándolo de cuestiones internas de partido y agradeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la confianza que ha depositado en su "capacidad de gestión" para este cargo.

Fernández, que ha anunciado este martes en rueda de prensa su renuncia como alcalde de Baza y diputado provincial, ha recalcado que "el partido es una cosa y lo institucional es otra" cuando ha sido preguntado sobre si estos cambios en la Delegación del Gobierno en Andalucía responden a diferencias entre la dirección nacional y andaluza del PSOE.

Pedro Fernández, que hasta ahora ha sido vicepresidente primero de la Diputación de Granada, que preside el socialista José Entrena, ha recordado que es miembro de la Ejecutiva regional con Susana Díaz, con la que, según ha revelado, habló este pasado lunes y le ha trasladado "todo su apoyo" y que es "una persona a la altura del puesto que va a ocupar" en el transcurso de una conversación "afable y amable, como siempre lo ha sido", ha agregado.

"No entiendo de mensajes ni de otras cosa que no sea desde el punto de vista institucional que a mí me han dado una oportunidad (...) y que se apuesta por una persona en la confianza de que lo va a hacer bien, lo demás no pertenece a este momento institucional", ha agregado al ser preguntado sobre si este relevo puede entenderse como un mensaje de Ferraz a la secretaria general del PSOE-A.

Tras alabar la labor de Sandra García, Pedro Fernández ha agradecido la oportunidad dada para afrontar este "importante reto" y ha trasladado su compromiso de "demostrar" esa capacidad de gestión confiando en "poder ayudar a los andaluces a mejorar su calidad de vida" a través de las políticas del Gobierno y en coordinación con el resto de instituciones y trasladando al Gobierno y a los diferentes ministerios las principales necesidades de Andalucía.