El portavoz andaluz defiende la "excelente labor" de Pertíñez y el PSOE le acusa de participar en la "guerra sucia a la izquierda"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento la "excelente labor" del director del Centro de Estudios Andaluces (Centra), Tristán Pertíñez, al que el PSOE-A ha vinculado con la "guerra sucia contra la izquierda". Pertíñez, como ha venido informando elDiario.es, siendo ya alto cargo de la Junta firmó la venta de la empresa de la que era administrador a uno de los autores de la trama en redes a favor del PP.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Bendodo ha respondido a una pregunta del diputado del PSOE-A Francisco Conejo sobre el citado director del Centra y ha querido dejar claro que es un profesional con una capacidad contrastada que está realizando una "excelente labor", tal y como dijo en rueda de prensa hace unas fechas a preguntas de este medio.

Respecto al hecho de que el PSOE-A lo acuse de formar parte de una trama del Partido Popular de "guerra sucia contra la izquierda" durante su anterior trayectoria profesional, Bendodo ha indicado que es cuanto menos curioso que desde la bancada socialista se hable de "guerra sucia", cuando la única "guerra sucia que ha habido en la izquierda es la que protagonizó el PSOE-A cuando echó a Pedro Sánchez del PSOE".

Se ha mostrado convencido de que esa "guerra sucia todavía no ha terminado y está afectando a los intereses de Andalucía", porque el PSOE-A está más "centrado en ella que en hacer su labor de oposición". Ha indicado que el PSOE-A es un partido con una "dirección interina, atrincherada, que ha abandonado sus obligaciones con los andaluces porque su único objetivo es ganar la redención".

Ha aconsejado a los socialistas andaluces que cierren ya su "guerra interna" y que se pongan a trabajar porque los andaluces "no están para guerras".

Por su parte, Francisco Conejo ha manifestado que Tristán Pertíñez, uno de los "hombres" de Bendodo en Málaga, fue uno de los "autores de la guerra sucia contra la izquierda". "Se entiende la vinculación del Partido Popular y de usted con la trama de esta guerra sucia", según ha dicho Conejo a Bendodo, al que ha acusado de poner al frente del Centra a Pertíñez "para manipular las encuestas que la Junta publica y mantener o incluso impulsar vínculos con esta trama de guerra sucia contra la izquierda".

"Conociéndole, no me extrañaría que usted participara activamente en el diseño de esta guerra sucia", según ha espetado el diputado socialista al consejero. Se ha mostrado convencido de que Bendodo no puede cesar a Pertíñez como director del Centra porque "sabe mucho de esta trama, propia del partido de la Gürtel, de la Kitchen o de Bárcenas".