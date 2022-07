El PP de Moreno amplió más de un 40% su electorado gracias al voto prestado de Ciudadanos, PSOE y Vox, según el CIS

En las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio, el 68,5% de los electores ya tenía decidido a qué partido iba a votar y la gran mayoría -el 40,4%- escogió la papeleta del PP, el partido que terminaría ganando los comicios con mayoría absoluta. Así se desprende de la primera encuesta postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada este miércoles. El sondeo refleja que el nivel de fidelidad del voto, que hasta ahora siempre había beneficiado al PSOE andaluz, fue desplazado por un alto porcentaje de andaluces (54,6%) que “votan a un partido u otro según el que más les convenza”.

El PP de Juan Manuel Moreno ganó por primera vez las elecciones en Andalucía con 58 diputados [tres por encima de la mayoría absoluta], desplazando al PSOE como primera fuerza (30 escaños) y frenando el auge de Vox, que creció de los 12 que tenía a los 14 diputados. La coalición de IU, Podemos, Más País y otras tres formaciones de izquierdas -Por Andalucía- se quedó con cinco escaños, el mínimo para tener grupo propio en el Parlamento, y Adelante Andalucía logró dos diputados. Ciudadanos pasó de 21 diputados a cero.

La encuesta del CIS confirma la desmovilización del electorado progresista, pero desmiente la idea de que sus votantes se pasaran a la abstención: el 22,3% dudó entre varios partidos y sólo el 3,8% dudó entre un partido y votar en blanco o abstenerse.

El mayor dilema para los entrevistados estaba entre votar al PP o a Vox (el 18,7%), mientras el 15,4% dudaba entre apoyar a Por Andalucía o dar su apoyo a la coalición Adelante Andalucía, encabezada por Teresa Rodríguez. El primer caso se resolvió claramente a favor de los populares, el segundo explica la división del voto entre las dos propuestas a la izquierda del PSOE. En cuanto a los socialistas, un 6,9% dudó si votarles a ellos a al PP, mientras que otro 9,6% se debatía entre el PSOE y Por Andalucía.

En las preguntas sobre recuerdo de voto para la comparativa de la evolución entre las elecciones andaluzas de 2018 y el 19J, el PP aparece como el gran beneficiado de la transferencia de votos desde otros partidos: Ciudadanos, su socio de Gobierno que ha sido engullido por ellos en estos comicios, le aportó el 18,5% de los apoyos que en 2018 estuvieron con los naranjas y ahora han votado a los populares; del PSOE recibió el 9,5% de votos prestados y de Vox el 5,3%.

La fidelidad del voto al PP en 2018 era muy inferior a la actual (57,8% frente al 78,8% de los socialistas), pero su base electoral se ha ensanchado hasta un 40% gracias a la transferencia de voto de otros partidos, principalmente Ciudadanos, PP y Vox, pero también y en menor medida otras formaciones de izquierdas, como Adelante Andalucía (1,4%), Pacma (0,4%) y ex votantes en blanco y nulos.

El PSOE es el que más fideliza su voto, pero también el que menos apoyos prestados recibe de otros partidos: sólo el 9,8% de los que apoyaron a Adelante Andalucía en 2018 ha apostado por los socialistas esta vez, el resto de transferencia de apoyos es residual.

Más significativa es, en cambio, la evolución del voto bifurcado de las izquierdas, divididas y enfrentadas en dos coaliciones que en 2018 militaban juntas bajo la marca Adelante Andalucía. El recuerdo de voto de aquellas elecciones representa bien esa fragmentación que ha menguado las posibilidades de ambas coaliciones el pasado 19 de junio: el 69,7% de los que votaron a Adelante en 2018, ahora han apoyado la marca Por Andalucía (donde sigue IU y Podemos), y el 58,3% restante ha optado por la nueva Adelante Andalucía (donde sigue Teresa Rodríguez). Tanto una como otra han transferido al PSOE el 13% y el 19,4% de votos respectivamente, aunque los socialistas no hayan aumentado su cuenta de resultados (se han dejado 130.000 papeletas).

En el caso de Vox, tercera fuerza en el Parlamento andaluz tras el 19J, el 29,2% de sus votantes en esta ocasión lo fueron del PP en 2018, mientras que su fidelidad de voto es de un 53,1%, porcentaje de electores que declaran haber votado a este partido tanto en 2022 como en 2018. La formación de Santiago Abascal ha recibido esta vez un 7,2% de votos de quienes en 2018 fueron electores de Ciudadanos e incluso un 5,2% de andaluces que hace casi cuatro años votó al PSOE.

El hundimiento de Ciudadanos -de 21 escaños a desaparecer como fuerza parlamentaria- contrasta con el crecimiento que experimentó en 2018 (venía de tener 9 parlamentarios), cuando fue el gran beneficiado de la transferencia de votos de otros partidos: logró un 16,5% de apoyos prestados de votantes desencantados con el PSOE, un 6,8% del PP y un 6-4% de Adelante Andalucía.

Voto ideológico, voto por simpatía

Aunque el ganador de los comicios y hoy presidente electo, Juan Manuel Moreno, se presentó a estos comicios como un candidato “desideologizado”, tratando de ampliar su base electoral desde el centro derecha al centro izquierda, el 32,3% de los encuestados del CIS responde que la principal razón de su voto ha sido la “afinidad partidista o ideológica”. El 22,4% lo ha hecho por el programa electoral y el 21,3% por la “capacidad de gestión y experiencia de partido”. Sólo el 11,8% ha votado “en contra de un partido o bloque de partidos” y el 10,5% reconoce que ha optado por “el voto útil”.

Por partidos, el PP es el que menos voto recibe por “afinidad ideológica”, un 16% frente al 58,8% del PSOE; el 52,5% de Por Andalucía o el 30% de Vox. En los apoyos a Moreno ha contado más el reconocimiento a su gestión (34,9%) y la “confianza en la honradez del candidato” (21,9%).

La campaña electoral, pese a la importancia que han depositado en ella los candidatos, expertos y sociólogos, sólo ha determinado el voto del 2,5% de los encuestados. El 62% tenía decidido su voto “bastante tiempo antes”; el 9,9% lo decidió al inicio de la campaña electoral, el 15,7% en la última semana de campaña y el 7,9% el mismo día de las urnas. Tras conocer los resultados del 19J, el 95% se reafirma en la papeleta que eligió y asegura que volvería a votar lo mismo.

La participación de aquellos comicios (58,36%), la segunda más baja de la historia autonómica, explica que el 29% admita que “no quiso ir a votar” y que el 32% afirme que “normalmente vota, pero esta vez no quiso hacerlo”. Cuatro de cada diez andaluces había decidido “hace bastante tiempo” que esta vez no iría a votar, y el 38,9% lo decidió durante la campaña. Al 32% no le “inspiraba confianza ningún partido ni candidato”, el 18% lo hizo “por descontento” y el 15% no encontró ninguna “alternativa que le satisficiera”. Tras conocer los resultados del 19J, el 93% de los consultados responde que habría seguido absteniéndose.

Para muchos expertos, las primeras elecciones andaluzas que arrojan una mayoría absoluta del PP representan un giro a la derecha de una comunidad históricamente vinculada con la izquierda, donde el PSOE fue fuerza hegemónica y de gobierno durante 37 años consecutivos. En la encuesta del CIS, en una escala del 1 al 10 en el que 1 representa “lo más a la izquierda” y 10 “lo más a la derecha”, el mayor porcentaje de respuestas se sitúa justo en el 5 (22,7%). Sin embargo, a la izquierda de ese punto intermedio se alinea el 23,2% de los encuestados, y a la derecha de ese 5 se ubica el 37,1%. Es decir, 14 puntos de diferencia separan a los andaluces que se identifican entre el centro derecha y la extrema derecha, de los que están entre el centro izquierda y la extrema izquierda.

Entre los electores de cada partido, los del PP se sitúan mayoritariamente en el centro derecha (5) con un 26,1% (aunque un 11,3% está en la extrema derecha). Los del PSOE no se ven mayoritariamente en el centro, y se colocan en posiciones más escoradas a la izquierda: el 21,9% en la posición 3 (centro izquierda) y el 21% en el extremo izquierda (posición 1). El 21,8% de los votantes de Vox se identifica con la extrema derecha (posición 10) y el 22,3% con la posición 8, más próxima al centro derecha. El 31% de los apoyos de Por Andalucía proviene de votantes de centro izquierda (posición 3) y el 29,3% de la izquierda radical (posición 1).