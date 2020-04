CCOO y UGT critican que Moreno feche la reactividad en Andalucía sin contar con ellos y sin detallar medidas de seguridad

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Andalucía han recogido con cierto recelo los anuncios expresados este domingo por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien ha pedido permiso al Ministerio de Sanidad para reabrir los comercios el 11 de mayo, los bares el 25 y las playas con "aforo limitado", entre otras cuestiones. "Nos hemos subido en una especie de carrera de autonomías para ver quién vuelve antes a la normalidad", apunta Estrella Salas, secretaria de Hostelería y Turismo de UGT-A, mientras que Rafael Rodríguez, secretario de Cohesión Territorial y Sostenibilidad de CCOO-A, observa "propaganda" en el anuncio del dirigente andaluz.

Para Salas, reanudar la actividad económica "es necesario pero lo es aún más hacerlo de la forma más segura posible". Por eso, opina que "la primera cuestión que deberían plantearse, antes que las fechas y el quién, son las medidas de seguridad que deberán regir".

Según comenta, dichas medidas "deben ser comunes para todos y deben establecerse y regularse en función del tipo de servicio y establecimiento". Primero, con "normas de seguridad comunes, medidas de protección, protocolos de servicios, aforos, etc." y, antes de la reapertura de los establecimientos, "estos deberán garantizar que cuentan con el equipamiento necesario para la protección de clientes y trabajadores".

"Desde UGT creemos que es muy importante reanudar la actividad económica pero aún más importante es hacerlo de forma segura, tanto para los trabajadores como para los usuarios", concluye.

Por su parte, el secretario de Institucional de UGT-A, Raúl García Romo, asegura que desde el sindicato "no hemos tenido conocimiento" de la anunciada reactivación "más allá de lo sabido por los medios de comunicación". "Una vez más oímos la propuesta desde el atril de una sala de prensa y no desde una mesa de diálogo social. Entendemos que este no es el mejor camino para lograr un consenso rápido y fructífero para la anunciada alianza para la reconstrucción de Andalucía.

"En todo caso, lo entendemos como un anuncio más de propuesta para presionar al Gobierno central que es quien tiene realmente las competencias en esta materia e intentar sacar algún rédito politico", asegura García Romo.

Situaciones de riesgo

Para el representante de CCOO-A, "las medidas se tienen que tomar en coordinación con el resto de administraciones". "No sé si han hablado con los ayuntamientos, que tienen mucho que decir, pero con quien no se ha hablado ha sido con los agentes sociales". "No se nos ha dicho absolutamente nada", lamenta.

"Nos preocupa sobre todo que se garantice la seguridad y la salud", apunta antes de hacerse varias preguntas que, de momento, "no tienen respuesta" a la luz de lo hasta hora dicho por la Junta. "¿Cómo se va a garantizar la seguridad? En las zonas con alta concentración de establecimientos, ¿se van a abrir unos bares sí y otros no? ¿Cómo se garantiza la distancia social o las medidas de protección individual para dueños y clientes? ¿Qué dispositivos de seguridad se van a poner?", se pregunta, porque advierte de que "pueden generarse situaciones de riesgo que no tienen por qué asumir los trabajadores".

A juicio del representante de CCOO, Moreno tampoco ha explicado aún "cómo va a ser la movilidad para acudir a comercios, bares o playas". "Eso tampoco lo dice el presidente. Esto no es cosa de anunciar y de hacer propaganda. Estamos de acuerdo en que son sectores muy importamtes para la economía andaluza y creemos que cuanto antes puedan ponerrse en funcionamiento, mejor. Pero no se puede hacer anuncios sin tener en cuenta a los agentes sociles ni a las administraciones locales ni explicando los elementos que garanticen la seguridad de las personas.