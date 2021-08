Espadas, sobre el Presupuesto de la Junta 2022: "No vamos a apoyar unas cuentas para evitar que haya elecciones"

El alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado este miércoles, sobre un hipotético apoyo de los socialistas andaluces a la aprobación parlamentaria de los Presupuestos de Andalucía para 2022, que "no vamos a apoyar unos Presupuestos para evitar que haya unas elecciones", mientras que ha sostenido sobre un adelanto electoral en Andalucía que "las legislaturas son de cuatro años y tiene que haber una justificación para adelantar las elecciones".

Durante una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Espadas ha precisado que una mano tendida al Gobierno de PP y Cs en caso de que se encuentren sin el apoyo parlamentario de Vox, que ha situado como "si apoyamos los Presupuestos o permitimos que vayan adelante", ha puesto como requisitos para esa benevolencia socialista que "primero, que beneficien a los andaluces, ver si son necesarios para la recuperación", mientras que ha añadido que "no estamos dispuestos al chantaje de una fuerza política de extrema derecha".

El líder de los socialistas andaluces ha sostenido que en caso de que su partido "se siente a negociar", evaluará aspectos como "propuestas de interés, no los cálculos electorales", al tiempo que ha recordado que las elecciones al Parlamento de Andalucía deberían celebrarse "al final del año que viene", por lo que ha rechazado "la especulación o el cálculo del que quiere correr o tiene prisas".

"Estamos dispuestos a hablar para lo que pase sea lo mejor para los andaluces", ha insistido Espadas sobre la supuesta falta de apoyo de Vox al Presupuesto de 2022, por lo que ha apelado a que estamos ante "un momento clave", al tiempo que ha retratado al "Gobierno andaluz desbordado por la situación del sistema sanitario, con un colapso claro en centros de salud, en los hospitales".

Espadas ha instado al Gobierno andaluz a "tomar decisiones" con la consideración de que "está recibiendo transferencias del Estado y no estamos viendo ese flujo de recursos en los servicios esenciales", para recordar seguidamente que "necesita el apoyo para sacar adelante decisiones".

"Se lo dimos en julio porque se lo negaba Vox", ha recordado el secretario general del PSOE-A en relación a la tramitación parlamentaria de la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), conocida como la Ley del Suelo.

"Estamos demostrando seriedad y rigor", ha esgrimido Espadas sobre la actitud del PSOE andaluz, que ha exigido estos mismos factores cuando "se nos planteen las cuentas", para insistir en "centrarnos en la gestión de la recuperación económica y dejar los cálculos electorales al lado".

Cuestionado si el PSOE de Andalucía está preparado para afrontar unas elecciones, Espadas ha esgrimido que "defendíamos el adelanto de las primarias para resolver este asunto antes del verano y resolvimos la candidatura y la dirección del partido", con la referencia temporal de que el PSOE andaluz celebrará su Congreso regional el 6 y 7 de noviembre.

Espadas ha defendido "el cambio profundo en la organización con el objetivo de recuperar el Gobierno de Andalucía", mientras que ha reclamado que "somos el partido mayoritario y se nos tenga en cuenta", antes de recordar que "el Gobierno andaluz no siga siendo rehén de la extrema derecha".

El secretario general del PSOE-A ha defendido que su partido se encuentra inmerso en "un proceso intenso de escucha activa para atender las necesidades que no son cubiertas por el Gobierno andaluz", convencido de ejercer "una oposición constructiva" por cuanto ha esgrimido que "los que tenemos responsabilidades políticas tenemos que arrimar el hombro" para propiciar la recuperación posCovid.

Espadas, que ha reivindicado su modelo de oposición frente "a la bronca permanente, la estrategia de Casado diariamante que harta a la gente", ha insistido en la necesidad de "intentar llegar a acuerdos" porque "no podemos estar en desacuerdo en todo".

"A la gente le cansa", ha apostillado antes de abogar por "humanizar la política" con el convencimiento de que "el desempleo es el drama" y ha instado a "no sólo hablar con la gente cuando hay elecciones", por lo que ha advertido de que los partidos están viviendo "una profunda revolución interna, que han llegado al techo de lo que se diseñó en el año 77, es un modelo de organización que hay que cambiar".

Cuestionado por la etiqueta de ser el candidato de Ferraz, Espadas ha replicado que "el que di el paso al frente fui yo", un hecho que ha enmarcado en su condición de "ser el alcalde de la cuarta ciudad de España", ha defendido que "como el movimiento se demuestra andando, voy a trabajar en el proyecto del PSOE de Andalucía, voy a trabajar con el PSOE de España, con Pedro Sánchez, para que este Gobierno de progreso tenga margen frente al acoso y derribo al que está sometido por la derecha española, una derecha que tiene mucha prisa de llegar al poder porque siempre piensa que el poder es suyo con independencia de lo que vote la gente".

Cuando se le ha preguntado por la figura de Susana Díaz y si habla con ella, Espadas ha argumentado que "va a seguir siendo siempre un efectivo importante, una militante con experiencia, ex presidenta de la Junta", reflexión que ha hecho antes de instar a "pasar página, a hacerlo con las menores fracturas posibles", por lo que ha reclamado que "hay un solo proyecto del PSOE".

"No hay cuotas, no voy a admitir atrincheramientos sobre posiciones anteriores, a ver cuándo me toca", ha sostenido Espadas sobre la existencia de corrientes dentro del PSOE una vez que ha habido el cambio en el liderazgo del socialismo andaluz, para reclamar seguidamente que "toca un PSOE más fuerte, unido, donde todo el mundo va a tener la oportunidad de trabajar, de tener su sitio, de dar lo mejor de sí mismo".