La oposición niega inestabilidad y anima a los andaluces a iniciar una nueva etapa política tras las elecciones

La convocatoria de elecciones en Andalucía, anunciada este lunes por Susana Díaz, no ha pillado de sorpresa a los partidos de la oposición en la comunida autónoma, que preparan ya los comicios para tratar de arrebatar al PSOE el poder tras casi cuarenta años de gobierno. PP, Ciudadanos y la confluencia Podemos-IU han coincidido en resaltar que se abre la posibilidad para los andaluces de iniciar una nueva etapa política en Andalucía, si bien el mensaje de los dos primeros se ha centrado en resaltar que el hecho de acudir ya por parte de Díaz a las urnas se debe a otras cuestiones relacionadas con la "corrupción".

El otrora socio de investidura del PSOE, Ciudadanos (Cs) ha achacado la decisión de la presidenta andaluza a que "huye del calendario judicial", a la par que ha avisado de que, aunque anuncie el anticipo, "sabe perfectamente que la legislatura terminó el día en el que incumplió su palabra".

"Susana Díaz adelanta hoy las elecciones aunque sabe perfectamente que la legislatura no ha terminado hoy, sino que acabó el día en el que incumplió su palabra y dijo que no iba a regenerar nada, que no eliminaría los aforamientos, que no defendería que el voto de todos los andaluces valiera lo mismo, o que no pondría en marcha la oficina antifraude para levantar las alfombras de San Telmo y que pudiera entrar aire fresco", ha sentenciado el dirigente del partido naranja.

Marín alude así a la parte del acuerdo de investidura que mantenían el PSOE-A y Cs desde las elecciones del 2015 relativa a las medidas de regeneración de la vida pública. El incumplimiento por parte de los socialistas de esta parte del pacto llevó a Cs hace un mes a dar por roto el mismo.

"Dar la cara ante los andaluces"

Y es que, como ha recalcado el dirigente andaluz, "Cs es proyecto político con el compromiso claro de regenerar la vida pública, que quiere devolver la credibilidad a las instituciones y la confianza a los andaluces, y eso el PP-A y el PSOE-A no lo han hecho ni lo harán en Andalucía".

Además, ha insistido en que Susana Díaz adelante las elecciones "porque el inverno judicial que le espera es muy duro y se le iba a hacer inmensamente largo", si bien le ha advertido: "Ni disolviendo el Parlamento se va a librar de tener que dar la cara ante los andaluces por la Faffe, los ERE, la formación y por los asuntos que han enturbiado la imagen de Andalucía".

Sobre el argumento esgrimido por Susana Díaz para justificar el adelanto electoral porque veía "imposible" conseguir respaldo para aprobar el Presupuesto andaluz para el 2019, Marín ha replicado que "ni el PSOE-A ni el Gobierno andaluz han convocado a los grupos" para abordar las cuentas; mientras que sobre la alusión de la presidenta a la falta de estabilidad en la comunidad, el dirigente de Cs ha avisado de que "lo que crea inestabilidad son los ERE, la Faffe, la corrupción o no querer regenerar nada ni cumplir la palabra de lo que uno firmó".

Con todo, Marín ha sostenido que Cs irá a las urnas "con más fuerza que nunca" en unas elecciones que augura "históricas", y cuando ha señalado que "a cada nueva mentira de Pedro Sánchez y de Susana Díaz, los andaluces tenemos mil razones más para llenar las urnas de ilusión, y esperamos que eso se traduzca en un voto naranja para regenerar la vida pública".

"En estas elecciones podremos abrir una nueva etapa en Andalucía mucho más allá del fracaso del bipartidismo, donde no tengamos que elegir entre los mismos de siempre y entre los que tienen sus vitrinas llenas de derrotas", ha agregado antes de remachar que "por primera vez, con Cs, hay una oportunidad en Andalucía para cambiar realmente las cosas".

Así, Marín ha asegurado que el 2 de diciembre "nadie le va a negar a los andaluces el derecho que tienen a la esperanza de que las cosas cambien en Andalucía, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas cambien", para añadir que Cs va a dar "la batalla política" y lograr así "el cambio que necesita Andalucía".

"Andalucía es mucho más de lo que Susana Díaz y el PSOE-A han pretendido hacernos creer a los andaluces", ha sentenciado el presidente andaluz del partido naranja, que ha señalado que su partido afronta la campaña electoral "con la ilusión de que los andaluces tengan la oportunidad de cambiar su futuro".

"Cercada" por la "corrupción"

Para el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, Díaz ha adelantado las elecciones autonómicas al próximo 2 de diciembre por estar "cercada por los casos de corrupción". Así se ha pronunciado el líder del PP-A, en un tuit recogido por Europa Press, después de que la jefa del Ejecutivo andaluz haya hecho oficial su decisión de adelantar los comicios. "Después de 40 años de socialismo, los andaluces podemos decidir el 2 de diciembre un futuro distinto, un futuro mejor, un nuevo gobierno", ha dejado escrito Moreno en la red social.

Y es que precisamente este lunes el presidente de los populares andaluces ha revelado un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que expone la existencia de hasta ocho tarjetas bancarias en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), con las que se habrían gastado un total de 31.969 euros en "doce juergas" en clubs de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. A esto se suma al menos un gasto más en otro prostíbulo en el que se pagó en efectivo por 306 euros.

En este marco, le reclamaba a Susana Díaz antes de que convocara las elecciones que colaborara con la investigación y permitiera que los andaluces conozcan "toda la verdad" de la Faffe antes de ir a votar o, de lo contrario, demostraría que adelanta las elecciones "para tapar las vergüenzas del PSOE-A y sus gastos vergonzantes de dinero público en clubs de alterne".

"En el mejor momento" para Adelante Andalucía

Adelante Andalucía está "preparada" y "en el mejor momento" para asumir el adelanto electoral, según lo han puesto de manifiesto tanto la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, como el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quienes han asegurado que el adelanto, que consideran una "muestra de debilidad", no les pilla de "improviso" y que asumen "con ilusión" los próximos meses donde acontecerá la campaña electoral.

Tras la comparecencia de la presidenta, Teresa Rodríguez ha explicado que concluyen cinco años de gobierno de Susana Díaz que han estado marcados por "hitos" que "están lejos de los intereses de Andalucía. Así, ha relatado que comenzó a gobernar "por herencia" cuando el expresidente de la Junta José Antonio Griñán "huía de la corrupción". Por otro lado, su segundo año en el poder fue señalado como el año en el que "rompió con IU para abrir otra legislatura con la derecha de Ciudadanos".

Durante el tercero, ha continuado, aconteció el "golpe de estado contra su propio partido" cuando Díaz optó a la Secretaría General del PSOE e "hizo presidente del Gobierno a Mariano Rajoy". "Susana Díaz preparaba las maletas para irse a Madrid cuando el cuarto año perdió de manera estrepitosa las primarias de su partido y entonces vino de vuelta a Andalucía y asumió el Gobierno andaluz como un segundo plato", ha dicho, al tiempo que ha concluido que el quinto año es el del nuevo adelanto electoral.

Para Rodríguez, el anuncio de adelantar los comicios es "una muestra de debilidad" y de que la presidenta de la Junta "no ha demostrado en cinco años tener un proyecto para Andalucía". Según ha dicho, Díaz se ha dedicado a "avanzar en su carrera política personal" y a "evitar los malos resultados de su partido". "Desde que ella es candidata en PSOE no ha dejado de perder votos en Andalucía a pesar de su pose victoriosa", ha señalado la coordinadora de Podemos, quien ha insistido que "no es el mejor momento del PSOE en Andalucía".

Todo lo contrario es lo que, según Rodríguez, le sucede a la coalición de Adelante Andalucía que está "en su mejor momento". En este sentido, la candidata a presidir la Junta ha asegurado que su proyecto "está preparado" y cuenta con personas "que hacen los mejores diagnósticos y proporcionan las mejores soluciones". Es más, ha asegurado que Adelante Andalucía es la vía para llegar a "otra Andalucía" que recupere los derechos sociales de los ciudadanos.

"Tenemos los mejores equipos en todas las listas provinciales, no nos pilla de improviso este adelanto electoral, estamos en nuestro mejor momento, preparados y asumiendo con ilusión la enorme responsabilidad de dar una alternativa a esta tierra que no pase por la derecha", ha resumido Rodríguez.

De su lado, el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha explicado que Adelante Andalucía acaba de "culminar con éxito" un proceso "muy participado" que se ha desarrollado en el mes de septiembre y que ha elaborado una propuesta y un proyecto "para Andalucía". "Estamos en condiciones de decir que hay una alternativa al gobierno de Susana Díaz que es incapaz de agotar ninguna legislatura", ha dicho Maíllo, quien ha detallado que el propio recorrido de la presidenta "impugna su verbo político cuando habla de estabilidad".

El coordinador de IU considera que Díaz ha salido este lunes a hablar "del pasado" y ha hecho "guiños a Ciudadanos" durante el anuncio del adelanto de las elecciones como señal de que "si tiene condiciones para gobernar va a querer hacerlo con la derecha". "Adelante Andalucía impugna cualquier tipo de mensaje de resignación, queremos gobernar Andalucía porque el cambio no puede venir ni por la derecha ni por Susana Díaz", ha remachado.

Así, Maíllo ha asegurado que el cambio e la región lo "demuestra" una formación que "se expone de manera novedosa" a unas elecciones autonómicas en forma de coalición entre partidos y agentes sociales para "desarrollar políticas de urgencia en favor de la mayoría social", una mayoría que, según ha continuado, está "instalada en las políticas de precariedad" del PP y del PSOE.

"Estamos preparadas y preparados, tenemos propuestas políticas, tenemos un proyecto para Andalucía y quedan 54 días para que ese proyecto pueda llevarse a cabo. En eso vamos a concentrar nuestras energías con energías y entusiasmo, optimismo, con mucha iniciativa política y con mucha pedagogía y persuasión", ha concluido el coordinador de IU.