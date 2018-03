¿Online dating o Matchmaking?

Internet está revolucionando la sociedad y la forma en la que las personas se relacionan. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien de nuestro entorno que busca pareja en la Red o que ha encontrado pareja estable por Internet? No me aventuraría a afirmar que todos o casi todos conocemos algún caso, sobre todo, porque cada día es más aceptado y se ve con mejores ojos el buscar relaciones en la Red debido al ritmo de vida que llevamos.

Estamos ante una de las revoluciones más importantes en cuanto a relaciones sociales, todo un fenómeno al alza que suma adeptos día a día, y éstos a su vez, y gracias al boca a boca “enganchan” a otros amigos solteros porque ellos han obtenido “extraordinarios resultados” en su búsqueda de un “compañero de viaje”.

¿Qué lleva a una persona a conectarse y buscar pareja online?

Hay diferentes motivos que llevan a alguien a conectarse y buscar pareja online, pero el principal podríamos resumirlo en la soledad y la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse y mantener vínculos afectivos.

Conocer personas sin salir de casa es fácil y cómodo. A ciertas edades, no tenemos tantas ganas de salir de bares o clubs para conocer gente. Además, no hay que obviar que es mucho más complicado establecer relaciones con personas que no sean de tu entorno cercano, por lo que cada día más se utiliza Internet para ampliar esa red de contactos que se ve limitada por factores como la edad, la vida familiar de los amigos, del cambio de lugar de residencia, y un sinfín de motivos que llevan a una persona a querer conocer otras a través de Internet.

Matchmaking VS dating online

Si buceamos por la red o simplemente ponemos en Google la palabra “buscar pareja online” nos aparecerá una larga lista de páginas que ofrecen estos servicios. Pero a la hora de conectarnos a una página de estas características para encontrar pareja , deberíamos conocer cómo funciona cada una de estas redes y las diferencias que hay entre ellas. En muchas ocasiones, te conectas a una página u otra según te haya recomendado algún amigo o amiga.

Hay una gran variedad de páginas de contacto en la Red, que podemos dividir entre las especializadas en Matchmaking y las de online dating, dos términos con los que conviene familiarizarse antes de meterse en este mundo. Matchmaking se puede traducir como “casamentero” o lo que comúnmente se conoce como Celestina; y online dating como “citas a través de Internet”.

Cuando hablamos de páginas especializadas en matchmaking nos referimos a aquellas que basan sus sugerencias en un sistema de afinidad en el que te realizan un test de compatibilidad para poder conectar con personas con las que puedas tener un vínculo afectivo más duradero y formal, un ejemplo de este tipo de páginas sería eDarling. Sin embargo, el concepto de online dating es mucho más amplio y no sólo incluye las páginas de Matchmaking. En este grupo entran una serie de páginas en las que sólo subiendo unas cuantas fotos y rellenando un pequeño perfil con tus rasgos principales y aficiones entras en el mundo de las citas online en el que se conectan personas que nada tienen que ver unos con otros, en el que se puede colar cualquier persona en tu perfil sin filtros. En muchas ocasiones funcionan ¿por qué no?, pero es importante considerar lo que realmente estás buscando; si es una simple cita para pasar el tiempo y divertirte, o si buscas de verdad una pareja estable, un compañero de viaje o un amor verdadero.

Existen páginas en las que a primera vista ves cómo va el proceso y el perfil de usuarios que tienen; jóvenes narcisistas, amantes de los selfies imposibles y con ganas de posturear por las redes para aparentar lo que no son y que demuestran lo vacíos que están por dentro. Este perfil de usuario reconozcamos que para una relación esporádica podría ser perfecto pero si lo que buscas es una relación seria, debes ser más exigente. Por eso es recomendable alguna página de matchmaking, como eDarling, en la que a priori contactarás con personas afines a lo que buscas y no te llevarás chascos tan fácilmente.

No debemos olvidar que en Internet cualquiera puede pintarse como quiera y hacerse pasar por alguien que no es. Gracias a los test de compatibilidad que realiza eDarling se puede analizar si la persona es de esa manera o realmente está mintiendo en sus argumentos, por lo que añades un filtro más de seguridad para conocer personas afines a ti. Encontrar una pareja puede ser como buscar una aguja en un pajar, si buscas una relación seria no pierdas tiempo en el pajar, regístrate ahora aquí.