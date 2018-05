El sanchismo se extingue en los pueblos más grandes de Andalucía

El tiempo de las primarias socialistas que alteraba la estructura de poder consolidada en el partido ha pasado, y con él, la pugna interna entre susanistas y sanchistas. El PSOE andaluz ha sido la primera federación en convocar la elección interna de los candidatos a las alcaldías en los municipios de más de 20.000 habitantes, incluidas las ocho capitales de provincia. Pero sólo habrá primarias en diez de las 89 localidades previstas, las únicas donde se han postulado dos rivales, y en casi ningún caso este duelo reproduce el viejo conflicto entre los partidarios de Susana Díaz y los de Pedro Sánchez.

En el 90% de los municipios sólo se ha presentado un precandidato a las primarias más abiertas y posibilistas de la historia del PSOE. El modelo de elección interna es el que ha diseñado la dirección federal de Pedro Sánchez, reduciendo el número de avales exigibles para evitar lo que ocurrió hace años con las primarias a la secretaría general del PSOE andaluz, en las que Díaz acaparó 22.000 avales –casi el 50% de los militantes- y dejó en el camino a su principal rival, el ex consejero de Agricultura Luis Planas, que no alcanzó el mínimo de firmas para competir (4.500 de los 6.860 exigidos).

Que de 89 municipios andaluces sólo vaya a haber primarias en diez demuestra que los candidatos oficiales están consolidados, que hay tranquilidad en las filas, y que no existe contestación interna. Es la lectura de los datos que ha hecho el secretario de Organización, Juan Cornejo. Hay 82 localidades de más de 20.000 habitantes que podían celebrar elecciones internas para seleccionar al alcaldable socialista en las municipales de mayo de 2019 (otros siete pueblos pequeños también lo han pedido). El PSOE ya gobierna en 49 y está en la oposición en los otros 33. En los primeros no habrá pugna interna -para convocar primarias en pueblos con alcaldes socialistas que se postulen a la reelección es necesario que el 50% más uno de los afiliados las pida, y no ha ocurrido- y entre los 33 restantes, se han postulado precandidatos en diez localidades. Tienen hasta el 1 de junio para recoger y presentar los avales (un 5% de firmas), y la votación será el próximo 17 de junio. En caso de que concurran tres o más aspirantes, los dos que reúnan más apoyos volverán a someterse a una votación en segunda vuelta, el 24 de junio.

Hay dos capitales de provincia donde, previsiblemente, habrá primarias. Precisamente las dos donde el poder municipal del PP está más consolidado: Almería y Jaén. En Almería, una de las provincias donde Susana Díaz tiene más contestación interna, sí se han postulado tres aspirantes, dos de ellos próximos a Pedro Sánchez. En Jaén habrá contienda entre el portavoz municipal, Julio Millán, que es el candidato oficialista, y el crítico José Sánchez. En Sevilla habrá primarias en Tomares, Carmona y Coria; en Málaga en Ronda y Fuengirola, en Cádiz, en La Línea y Puerto Real; y en Huelva en Ayamonte. El PSOE regional y jiennense están buscando también un cartel electoral para Linares, donde su candidato ha sido expedientado y tuvo que darse de baja del partido.