El Ayuntamiento de San Juan acusa a la Junta de "ignorar" petición de datos de la residencia de ancianos que contabilizó al menos 30 fallecidos por COVID-19

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha manifestado este sábado que la Junta de Andalucía "ignora" su petición de conocer el número de casos de coronavirus (Covid-19) registrados en el geriátrico Joaquín Rosillo, incluyendo trabajadores, usuarios y los detectados en el Hotel Alcora que hayan sido anotados como casos producidos en la localidad.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, responde a una carta del alcalde, Fernando Zamora, con esa negación "alegando razones de protección de datos".

"Tres semanas después de que el alcalde remitiera una carta abierta al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se ha recibido una respuesta del consejero de Presidencia en la que ignora la petición central de aquella misiva", resume el Consistorio.

La carta remitida por el alcalde, con fecha de salida de 29 de abril, se producía tras conocerse el dato a través de un medio de comunicación de los casos registrados en el municipio. El dato "elevado" (153 en esa fecha), "solo podía valorarse con exactitud conociendo si estaban incluidos los casos del geriátrico y cuántos eran éstos", expone el Ayuntamiento, que apunta que en ese momento, a través de varias declaraciones del consejero de Salud, se habían cuantificado en 118, pero "no había ni hay una cuantificación oficial".

El Ayuntamiento asegura que en la carta que ahora remite el consejero de Presidencia "se omite totalmente" la cuestión de los casos del geriátrico y "se escuda" en la protección de datos y en las instrucciones del Ministerio de Sanidad para negarse a facilitar datos sobre las profesiones afectadas. "Este dato no se solicitaba por parte del Ayuntamiento ni parece que tenga interés para la actuación que deba desarrollarse en el municipio", punta el alcalde.

"Me sorprende la lectura de la carta que ha hecho el consejero y sobre todo que se niegue, ya no a facilitar el número de casos concentrados en el geriátrico, algo que resultaría tranquilizador para la población; es que ni siquiera nombra al geriátrico y obvia nuestra solicitud de información", concluye Fernando Zamora, que considera que desde luego esta carta "no es un ejemplo de transparencia".