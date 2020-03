El hermano mayor del Gran Poder de Sevilla descarta un "drama" si finalmente se suspenden las procesiones

El hermano mayor de la hermandad del Gran Poder, Félix Ríos, ha manifestado este jueves que si finalmente son suspendidas las procesiones de Semana Santa como medida preventiva contra la propagación del coronavirus Covid-19, "se suspenderían sin tampoco hacer un mayor drama" porque "no sería ni la primera ni la última vez". Reconociendo el "evidente impacto emocional" para los cofrades ante una situación, Ríos defiende que las hermandades despliegan una "intensa" gama de actividades que van más allá de las procesiones.

En declaraciones a TVE, el hermano mayor de la hermandad del Gran Poder ha evaluado el debate suscitado en torno a la posible suspensión de la Semana Santa con motivo de la propagación del coronavirus Covid-19.

"La autoridad sanitaria tomará una decisión"

Sobre tal aspecto, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha expuesto precisamente este jueves de que para las medidas preventivas del coronavirus Covid-19, el "mando único" recae en la autoridad sanitaria y "a día de hoy, no se entiende todavía que sea necesario tomar medidas" con relación a la Semana Santa. Recordando que dicha celebración no comienza hasta el 5 de abril, Espadas ha señalado que las decisiones serán tomadas conforme al "ritmo" que corresponde y ha recordado que "si no se dan las condiciones de seguridad para celebrar con garantías" la Semana Santa, "la autoridad sanitaria tomará una decisión y las administraciones" actuarán en consecuencia.

Félix Ríos, de su lado, ha explicado que "si llegara el caso de suspender" las estaciones de penitencia o procesiones de la Semana Santa, "se suspenderían sin tampoco hacer un mayor drama", pues "no sería ni la primera ni la última vez" que sucediese algo así. Y es que, según ha argumentado, "las hermandades son instituciones de siglos que han pasado por absolutamente de todo", lo que le ha llevado a mencionar episodios o periodos históricos como "la peste, el Sexenio Revolucionario los últimos años de la II República", momento durante el cual "se suspendieron" las procesiones según ha indicado.

"Si por una circunstancia de salud pública, que es lo que debemos anteponer a todo, hubiese que suspender las estaciones de penitencia, lo asumiríamos con naturalidad", ha dicho el hermano mayor de la Macarena, reconociendo el "evidente impacto emocional" para los cofrades ante una situación así y las consecuencias en la "economía de la ciudad", pero defendiendo que las hermandades despliegan una "intensa" gama de actividades que van más allá de las procesiones.