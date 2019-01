Iniciativa abandona el proceso de confluencia de Adelante Sevilla

Iniciativa del Pueblo Andaluz, el partido político federalista, feminista y ecoandalucista fundado en 2016 ha estado participando en la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente Municipalista de Sevilla con la intención manifiesta de que fuera el punto de partida real de la necesaria confluencia de la izquierda sevillana. En este sentido, José Antonio Jiménez, coportavoz de Iniciativa se lamenta de que “hemos aportado nuestras posibilidades para que este proceso fuera todo lo ilusionante y lo positivo que deseamos para la ciudad de Sevilla”.

En este sentido, y tras analizar lo ocurrido en dicha asamblea constituyente así como los acuerdos adoptados, Jiménez considera que el proceso puesto en marcha “tiene los caminos marcados desde las cúpulas de una parte de los partidos que lo pusieron en marcha”. De hecho, tal y como informan desde la formación federalista de Andalucía, “aquello que se pretende que sea diferente o no está escrito en la hoja de ruta prevista no tiene cabida en el proceso”.

Así ha ocurrido, por ejemplo, “con el nombre de la confluencia y las justificaciones que se han dado para defenderla”. Según Jiménez, “Podemos, IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza estaban de acuerdo en la denominación Adelante Sevilla y ese ha sido el único acuerdo adoptado en esa asamblea”. De esta manera, todos los demás temas a debate han quedado sujetos a una próxima asamblea “donde volverá a ocurrir lo mismo y lo predeterminado volverá a ser lo acordado”, ha criticado el coportavoz.

La formación ecoandalucista considera que “no merece la pena continuar con un proceso y ser cómplices de una supuesta confluencia abierta a la ciudadanía en donde los no organizados en determinados partidos no tienen ninguna posibilidad de sacar adelante cuestiones que no estén en la agenda ya prevista”.

Finalmente, Iniciativa ha querido manifestar que a partir de este momento se pone en marcha “para explorar posibles salidas verdaderamente municipalistas a esta situación”. La formación federalista de Andalucía tiene la certeza de que “si es posible construir una candidatura producto de un proceso realmente cooperativo y colaborativo que dé respuestas a las necesidades de la ciudad y de la ciudadanía”, colaboraría con ella “de manera leal y constructiva”, han apostillado.

