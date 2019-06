¡La revuelta continúa!: la comunidad LGTBI vuelve a sacar su Orgullo a las calles de Sevilla

Sevilla se une al Día del Orgullo y el arcoíris volverá a ondear en las calles de la ciudad hispalense. La manifestación se realizará este sábado 29 de junio a partir de las 20.00 horas. La salida está prevista desde la sede de la Diputación Provincial hasta llegar a la Alameda de Hércules, donde se leerá el manifiesto que recoge las reivindicaciones, denuncias y solicitudes, emitidas por las 18 organizaciones que conforman la Federación Plataforma Orgullo LGTBI de Andalucía.

“Yo tendría en esa época 20 años, pero aquí en Sevilla era imposible e impensable manifestarse, significaba un riesgo, un peligro. Salir a la calle y cogerse la mano con una persona de tu mismo sexo, podía convertirse en un escándalo. Incluso si entrabas a un bar con tu pareja gay, la policía entraba y te metía preso. Cualquier manifestación había que hacerla y estar oculto. No caí nunca en ninguna redada, pero comprendía un riesgo por ejemplo reunirse en la universidad con los grupos políticos de izquierda. Por eso este año lo queremos enfocar a las personas que vivieron esas circunstancias. Que se les dé un homenaje. Conocí a gente que iba a la cárcel”, recuerda Francisco Morilla, colaborador de la Fundación Triángulo, que señala que fue en los inicios de los 80 cuando la sociedad sevillana empezó abrirse y aceptar a la comunidad LGBTI. Este sábado volverá a salir a la calle.

De eso ha pasado muchos años, tantos como los disturbios de Stonewall, la manifestación que desde Estados Unidos luchó contra la homofobia y la persecución que desde el gobierno hacían a los homosexuales. Se conmemora medio siglo de esta lucha y por ello el lema en 2019 es '50 años de lucha, desafíos y conquistas'.

Ni un paso atrás

“El día del Orgullo esperamos que nos acompañe la mayor cantidad de gente. Porque la familia y nuestros amigos estarán apoyando la manifestación que es reivindicativa, y que no vamos a dar ni un paso atrás”, dice Inmaculada García, portavoz de la asociación De frente y presidenta de la Federación de la Plataforma del Orgullo Gay en Andalucía.

Así es el recorrido de este 29 de junio cuando se celebre el Orgullo LGTBI en Sevilla

“En estos momentos, estamos viviendo un ambiente en nuestra sociedad muy crispante, debido a cierto partido político que sale del armario con esos discursos de odio. Y toda esa gente que al principio no decían nada, ahora sí se manifiesta y sale. Es que los de Vox están en contra de todo: del colectivo LGTBI, de los gitanos, de los migrantes, de las mujeres. Si no cumplimos con su modelo, no somos bien vistos por ellos. Estaremos siempre defendiendo nuestros derechos y pueden decir todo lo que quieran, pero si quieren guerra van a tenerla”, destacó la luchadora social.

García hace mención al lema que acompañará a la manifestación, así como a las diversas actividades programadas para celebrar el Orgullo LGTBI en Sevilla, e indicó que todavía falta mucho por luchar, desafiar y conquistar, “aún no tenemos nada conquistado”.

La asociación De frente pertenece a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales, y todos los años pasan el informe sobre las denuncias por agresiones a la comunidad LGTBI. “En el 2018 sólo reportamos 6 casos que se dirigieron a nosotros para denunciar agresiones de todo tipo. Sevilla era una ciudad bastante tranquila, pero siempre hay cafres y energúmenos, lo digo con todas las letras. Es que 'lo diferente' entre comillas no lo aceptan. Seguiremos dando la cara”, dijo la presidenta de la Federación de la Plataforma del Orgullo Gay en Andalucía.

Una ventana a las asociaciones

Oliver Domínguez es uno de los representantes de la Fundación Triángulo en Andalucía. Recuerda que la celebración del Orgullo en Sevilla comenzó hace un poco más de 15 años. Y en cada edición, quienes pertenecen a la comunidad, así como integrantes de diversos colectivos, se unen y aportan para dar lo mejor y que la sociedad sevillana se integre de alguna u otra forma a esta lucha reivindicativa por igualdad de derechos.

“En esta oportunidad realizaremos la primera Feria de Asociaciones LGBT+ de Sevilla. Nos unimos, para ofrecer información y también para aplicar las pruebas rápidas de VIH. Estaremos el 27 a partir de las 20.00 horas y el 28 de junio en la Alameda de Hércules”, informó Domínguez.

De la misma forma, proponen como desde hace cinco años lo vienen realizando "La Cambioneta", que no es otra cosa que un camión, donde se suben tanto socios de la Fundación Triángulo como personas que así lo requieran a través de un formulario en su página web. 'El motor de la igualdad eres tú' es el lema de este vehículo que recorrerá las calles de Sevilla en la manifestación del 29J.

'La Cambioneta' tendrá carriolas y para 2019 la han denominado El amor hace familias. “Allí estarán familiares de quienes formamos la comunidad LGTBI. Queremos darle visibilidad a esas personas que nos apoyan, ellos también luchan con nosotros”, acotó.

Oliver Domínguez destacó que la labor de la Fundación Triángulo se centra en la educación. Han visitado 25% de las instituciones educativas en Sevilla, impartiendo charlas y talleres, a través del Plan de Convivencia y Educación para la Igualdad.

Dentro de los derechos que aún piden que se respeten se encuentra que no haya discriminación laboral. Y en el área de salud, “muchas personas trans no acuden a los médicos de cabecera porque se sienten discriminados. El personal sanitario no está preparado para tratarlos. En muchos casos existe transfobia”.

Al igual que su compañera Inmaculada García de la Fuente, de la asociación De frente, manifestó que no “toleraremos ningún tipo de retroceso por caprichos y el discurso de la ultraderecha”.

Pueblos con orgullo

'Gines por la diversidad' es el nombre de una de las asociaciones que promueve el respeto por la comunidad LGTBI a través actividades educativas. "Creemos que es lo mejor, sobre todo en estos momentos cuando escuchamos voces que nos agreden. Queremos que esa violencia y ese odio desaparezca. En los pueblos se cuestiona más, es muy diferente a la ciudad de Sevilla, donde hay más oportunidades de manifestarse", explicó Adrián Ramos, representante de 'Gines por la diversidad'.

Explicó que este año se unirán a la manifestación a través de 'Pueblos Orgullosos', que "no es otra cosa que unir la voz de quienes no vivimos en Sevilla, a la concentración del sábado 29. Nosotros hemos estado realizando actividades en toda la semana. Pero ese día estaremos unidos".

Antonio Campillo pertenece a la asociación Adriano Antinoo. Al igual que Francisco Morilla siente que estos 50 años de lucha han permitido en principio, visualizar al colectivo LGTBI sin tanta discriminación como en esa época. "Han pasado muchos años y claro que nos queda lucha. Pero nosotros desde la asociación promovemos el respeto, la igualdad de derechos. Motivamos a que se siga trabajando por ello, a través de los premios Adriano Antinoo, que nacen precisamente para destacar la labor de personas e instituciones que promueven y trabajan por ello".

Recuerda que todo inicio es difícil y que no piensan retroceder, ni ser intimidados por discursos de odio de representantes de la ultraderecha en Andalucía.

Se iza la bandera

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla izó la bandera LGTBI este martes 25 de junio como una muestra de respaldo a los integrantes de las diversas asociaciones, que se concentraron en este acto simbólico.

La concejal Adela Castaño, del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, agradeció a todos los representantes de las diversas asociaciones LGTBI y recordó que es el quinto año en el que el consistorio alza la bandera como símbolo de respeto.

También indicó que se tienen previstas diversas actividades para celebrar el Orgullo, entre ellas nueve pasacalles en los barrios de Sevilla, que estarán hasta el 29 de junio en los distritos Sur, Cerro- Amate, Macarena, Norte, Este-Alcosa- Torreblanca, Triana, Bellavista-La Palmera y Nervión.

Por su parte, el alcalde, Juan Espadas, invitó a seguir en la lucha sin retroceder, y reconoció que "aún nos queda camino por delante por la igualdad y el respeto a la diversidad sexual. Tenemos un plan municipal para personas LGTBI, que cuenta con 66 medidas que apuestan especialmente por la sensibilización y coeducación, pero sobre todo, en la lucha contra la discriminación", dijo Espadas.