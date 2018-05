Andalucía se une a la movilización feminista para exigir que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

"Compromiso= Presupuesto", es el lema con el cual la organización feminista Plataforma 7N con cerca de 300 organizaciones convocan a una movilización feminista este miércoles 16 de mayo, exigiéndole al Gobierno del Partido Popular que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que suponían 200 millones de euros anuales y el cual implica una reducción de un 60% en las partidas previstas en los nuevos presupuestos.

Según expresaron las organizaciones, este año el Proyecto del Presupuesto General de Estado (PGE) ordenó a los ayuntamientos y a las CCAA que eliminen este pacto de su sistema de financiación, lo que supone una disminución del 60% afectando así, afirman, la prevención en centros educativos y de salud, a la atención de madres e hijos, entre otras actividades.

Tras el incumplimiento del PGE 2018, las organizaciones convocantes recuerdan la cantidad de "feminicidios" en los últimos quince años, número que asciende a 900 mujeres en España. Según expresan estas organizaciones en su comunicado, "no es que no haya dinero, es que las prioridades del Gobierno son otras". Además, denuncian que su prioridad de este año ha sido “aumentar el presupuesto de Defensa en 819 millones (10,7% más que en 2017) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas, no la dignidad de las vidas del 51% de la población”.

Esta convocatoria va dirigida a más de 40 ciudades en todo España. En Andalucía se va a llevar a cabo en todas sus provincias:

Sevilla Subdelegación del Gobierno- Plaza España a las 19.00h

Granada Desde Hacienda a Delegación del Gobierno a las 19.30h

Jáen Plaza de la Concordia a las 19.00h

Málaga Plaza de la Merced a las 19.30 h

Córdoba Plaza las Tendillas a las 20.00h

Almería Puerta Pucharda a las 19.30 h

Cádiz Subdelegación del Gobierno a las 19.00h

Huelva Plaza de las Monjas a las 19.00h

Los partidos políticos EQUO, PSOE, Podemos e Izquierda Unida han anunciado que participarán en estas movilizaciones. EQUO Andalucía Verdes solicita la participación de toda la sociedad, "porque se trata de una lacra que solo podremos acabar mediante la concienciación y la educación en todos los ámbitos, y con medidas transversales que aborden la violencia machista desde todas sus dimensiones". Ni el PP ni Ciudadanos se han expresado a este respecto.