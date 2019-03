Fiscalía y HazteOir logran reabrir la causa contra nueve jóvenes de Sevilla acusados de dañar su autobús tránsfobo

Los recursos de la Fiscalía y de HazteOir han conseguido que la Audiencia de Sevilla haya reabierto el caso de los daños materiales realizados por alguna de las personas que el 29 de marzo de 2017 impidió la marcha del autobús del grupo ultracatólico por sus mensajes contra el reconocimiento de los menores transexuales y su lema "Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujeres, seguirás siéndolo, que no te engañen". Nueve jóvenes volverán a ser investigados por un juzgado sevillano.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la Sección Tercera dice que "no estando culminada la instrucción e investigación de la causa resulta prematuro acordar el sobreseimiento y archivo de la causa, resultando además que algunos de los protagonistas de las acciones denunciadas han sido identificados policialmente, como claramente resulta de la información policial aportada y del hecho de que se hayan producido judicialmente algunas imputaciones". En definitiva, la Audiencia deja sin efecto las resoluciones recurridas, "debiendo continuarse la causa hasta el esclarecimiento de los hechos y una vez finalizada la instrucción, adoptar la resolución que resulte procedente".

La causa fue primeramente archivada en mayo del pasado año, ante lo cual Fiscalía y HazteOir recurrieron argumentando el Ministerio Fiscal que existían indicios suficientes de la perpetración de un delito de daños y la acusación particular con el principal argumento de que la instrucción no había finalizado, reiterando la práctica de ciertas diligencias. En las resoluciones impugnadas se decía expresamente que "el motivo del sobreseimiento no lo es porque no exista delito, sino porque no existe persona o autor individualizado al cual imputar ese delito".

Daños y coacciones "por ser transexual"

La Audiencia decide ahora reabrir la causa y explica, con motivo de otro recurso, que se había acordado la práctica de diligencias que habían sido denegadas por el magistrado, "algunas de las cuales tienen por finalidad un mejor esclarecimiento de los hechos y de sus posibles autores", revocando por tanto los archivos dictados por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Nueve jóvenes declararon el 26 de octubre de 2017 acusados de presuntos delitos de coacciones y daños contra el autobús de HazteOir, que tuvo que marcharse de la ciudad de Sevilla al no poder transitar debido a las protestas, lo que motivó una querella por parte de la organización ultracatólica. "¿Daños y coacciones al autobús de HazteOir? Yo sí que he recibido daños y coacciones por ser un joven transexual", dijo uno de los jóvenes querellados antes de entrar a declarar.

Uno por uno, los jóvenes que fueron identificados por la Policía Nacional aquella mañana fueron escuchados por el juez Juan Gutiérrez Casillas y se les mostraron vídeos de los altercados que se produjeron. "No me arrepiento de haber estado allí. No me iba a quedar en casa ante eso. En el fondo, esto es lo que buscaban", comentó otro joven que ahora volverá a ser investigado por aquellos hechos.