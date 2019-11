Espadas pide a Moreno ser "contundente" con Vox en el tema de menores migrantes porque "no todo vale para mantener Junta"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, considera "relevante" que la Fiscal General del Estado estudie la "muy grave utilización política" de los menores extranjeros no acompañados (MENA), como en el acto de campaña de las elecciones generales protagonizado por dirigentes de Vox ante el centro que los acoge en la Macarena, por lo que pide a la Junta de Andalucía --con las competencias sobre menores--, presidida por el 'popular' Juanma Moreno, que sea "contundente" e inste a sus "socios políticos a "no usar este tema porque no todo vale en política, aunque sea para mantener el gobierno andaluz".

Espadas, que ha participado en la presentación del primer Plan Director de Arbolado Urbano de Sevilla, se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre la petición realizada por Unicef, Save The Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía Española a la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo ante "su profunda preocupación" acerca del "fenómeno de estigmatización creciente" en torno a los MENA.

En este macro, Espadas ha considerado "muy grave y absolutamente improcedente la utilización política" de esa cuestión, en referencia al acto de campaña electoral de la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio; el presidente de esta formación en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, y la en ese momento candidata al Congreso por Sevilla Reyes Romero en la Macarena,

Por ello, considera que, si se dan los supuestos para que la Fiscalía pueda actuar, "es su responsabilidad" el hacerlo. "Comprendo la decisión y considero que es relevante que se estudie la situación y que se abandone la línea política de usar a los menores y a la inmigración como hace esa fuerza política", incide.

En este sentido, lamenta que la formación dirigida por Santiago Abascal "use a los menores y la inmigración en los actos y en sus distintas intervenciones", ya que esto "no favorece la convivencia ni hace justicia con la verdad del trabajo que se desarrolla". Además, recuerda que la Junta "ha de hacer labor de vigilancia y de defensa activa de esta cuestión porque es el organismo competente".

Para Espadas, la Administración autonómica tiene que ser "la garante de que este tema, máxime cuando tiene un acuerdo político con esa fuerza, no se utilice de manera absolutamente falsa para generar alarma social y problemas de convivencia en el entorno, así que espero que el mensaje lo tenga muy claro".

Por todo ello, el primer edil ha asegurado que está atento a la decisión de la Fiscalía sobre el análisis de esta cuestión, aunque considera que, "como mínimo, merece la pena un estudio".