El rector de la UPO destaca una gestión económica "solvente" y reclama más financiación

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán, cita la "gestión económica solvente y el apoyo constante al compromiso social de la Universidad" como hitos que han marcado sus dos legislaturas al frente de la institución académica, un mandato que finaliza esta primavera. No obstante, se ha mostrado muy reivindicativo a la hora de reclamar una financiación justa para la Universidad que, a su juicio, no ha existido en estos años: "Ha mejorado en estos ocho años pero no es suficiente".

El rector saliente ha echado de menos financiación suficiente en varios capítulos: investigación, personal e infraestructuras. "En la Olavide, no tenemos problemas para captar investigadores jóvenes pero sí tenemos problemas para retenerlos porque no podemos estabilizar su situación" y, lamenta, "estamos perdiendo capital humano preparado". En el caso de las infraestructuras, Guzmán recuerda que se trata de un campus donde se pueden encontrar "instalaciones que están igual que en 1982", cuando lo que ha querido este equipo rector es caminar hacia un capus comprometido con la "sostenibilidad". Por eso ha reclamado a la Junta de Andalucía un plan de fortalecimiento del capital humano y un plan general de infraestructuras para esta universidad.

Ningún alumno fuera "por motivos económicos"

El máximo responsable de la UPO ha presentado un balance de sus ocho años de gestión y lo ha hecho este miércoles en la sede de la Olavide en Sevilla, donde ha estado acompañado por miembros de los equipos de gobierno de estas dos últimas legislaturas.

Guzmán ha subrayado, durante su intervención, la gestión económica de la institución, que ha pasado de tener un remanente de tesorería no afectado de más de 13 millones de euros a un superávit de 4,5 millones en 2018, al tiempo que ha destacado el hecho de que la UPO sea una de las universidades más solicitadas de su entorno y con menor tasa de abandono de los estudiantes.

"Hemos conseguido que ningún alumno abandone sus estudios por motivos económicos estos años", ha recalcado el rector, que ha insistido también en el liderazgo de la institución en rendimiento académico y excelencia docente.

Guzmán ha tenido palabras de agradecimiento "al esfuerzo y compromiso de quienes componen la comunidad universitaria por haber permitido superar los tiempos duros y difíciles" y ha subrayado que la institución que dirige trabaja por construir una "sociedad más justa, más digna y más igual".

La política desplegada en internacionalización o la mejora de las infraestructuras científicas han centrado también parte de su discurso, en el que ha hecho hincapié en el indudable compromiso social de la universidad y en "la vocación de servicio público que le ha acompañado desde su nacimiento, que se materializa en cada una de las iniciativas puestas en marcha para mejorar la vida de las personas", ha añadido.