Las investigadoras de la Pablo de Olavide podrán reducir sus horas de clase para tener más producción científica tras la maternidad

Fomentar la producción científica de las investigadoras que terminen sus permiso de maternidad, adopción o acogimiento con una reducción de sus tareas docentes. Es parte del acuerdo alcanzado entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y los representantes del Personal Docente e Investigador (PDI), que incluye medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, entre ellas evitar la brecha de género que afecta a las mujeres en las categorías de profesoras titulares y catedráticas. "La Universidad ayuda a las mujeres y se ayuda a sí misma, lo que justifica un acuerdo que colabora en la igualdad y en el rendimiento científico", ha comentado el rector, Vicente Guzmán, tras rubricar el acuerdo.

La disminución del ritmo en la producción científica de las investigadoras coincide en la mayoría de los casos con la maternidad y el disfrute de los permisos que conlleva. "Solamente hay que mirar la estadísticas", ha dicho el presidente de la Junta de PDI, Francisco Javier Fernández. "Estamos hablando de un lapso de tiempo de unos tres años", ha añadido el presidente del Comité de Empresa del PDI Laboral de la UPO, David Cobos. Esta "realidad", en palabras de Cobos, hace que las mujeres queden relegadas en la consecución de sexenios de investigación (69% hombres y 31% mujeres en las últimas estadísticas aportadas por la UPO) y en la dirección de proyectos y de tesis doctorales, dificultándoles la promoción a las categorías de profesoras titulares y catedráticas.

Según los datos y cifras sobre la promoción profesional del PDI aportadas este martes por la Universidad Pablo de Olavide, existe una brecha por razón de género que perjudica al colectivo de investigadoras ya que, al alcanzar la categoría profesional de profesoras contratadas doctoras, ven estancadas sus carreras por ralentizar su producción científica. Por ejemplo, según recoge el II Plan de Igualdad de la UPO, el número de hombres que dirigen proyectos de investigación competitivos es de un 81% frente a un 19% de mujeres, cuando son más mujeres que hombres las que participan en proyectos de investigación europeos, internacionales y de excelencia.

"Discriminación positiva inédita"

Con el objetivo de evitar la mencionada brecha de género, la UPO ha acordado esta medida de "discriminación positiva" para reducir la carga docente de las investigadoras integradas en el PDI que, habiendo sido madres, por nacimiento, acogida o adopción, tienen asignadas como obligaciones fundamentales tareas de investigación. De esta manera, las investigadoras podrán dedicar más tiempo a la producción científica y avanzar, por tanto, en su carrera profesional en el marco universitario, algo inédito en las universidades públicas andaluzas, según ha destacado el rector de la UPO.

"Que la familia no sea un obstáculo"

En concreto, las reducciones en tareas docentes a las que, una vez publicada la resolución rectoral, tendrán derecho las mujeres PDI a tiempo completo que terminen su permiso de maternidad, adopción o acogimiento durante el curso 2018/2019 son de hasta 90 horas del encargo docente que legalmente le corresponda en los 12 primeros meses desde que finaliza el permiso; de hasta 50 horas entre los 12 y 24 meses tras la finalización del permiso; de hasta 30 horas entre los 24 y 36 meses después de la baja; y de hasta 30 horas hasta que el hijo o hija cumpla 6 años si se trata de una familia monoparental.

Aquellas investigadoras que decidan acogerse a esta reducción, "de aproximadamente un tercio de su tarea docente" según el representante del PDI, asumen un compromiso anual de producción investigadora o transferencia que justifique que las horas de clase han sido utilizadas para desarrollar tareas de investigación y producción científica.

El rector ha hecho hincapié en que "tenemos que hacer todo lo posible para que la familia no sean un obstáculo" y que "la maternidad no sea penalizadora, no sea un lastre" en este ámbito. "Hoy, la necesidad es ésta y tenemos que cubrirla, con medidas de igualdad efectivas, palpables", ha dicho Guzmán, quien ha incidido en "salvaguardar" este tipo de acuerdos en los próximos escenarios.

A ese respecto ha apuntado que, ya que las medidas se ligan a la obtención de resultados que habrá que acreditar, es un acuerdo "positivo para la mujer y para la Universidad", previendo además que la investigación se dotará de mayor financiación, según ha expuesto, con lo que el rendimiento científico se incrementará igualmente, "tanto el de las mujeres como el de la Universidad".

Mayor conciliación

Los representantes del PDI han destacado la voluntad de acuerdo entre las partes para sacar adelante el acuerdo, que supone un "punto de partida" y que incluye igualmente una serie de medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, dirigidas a todo el profesorado, con independencia de su género y de la figura contractual que le vincule a la Universidad.

Dicho plan establece medidas para adecuar y racionalizar los horarios del personal docente e investigador que tenga responsabilidades familiares (menores de doce años siendo el único responsable, menores de cuatro años cuando la otra persona progenitora tenga una jornada laboral coincidente y no disfrute de ninguna adaptación horaria, personas dependientes o con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 50%).

Entre las medidas también están que el número de horas de clases no deberá ser superior a 5 horas diarias y no deberá haber un intervalo superior a 8 horas entre la primera y la última clase que se imparta, la existencia de un lapso sin actividades lectivas de al menos 14 horas entre el final de la última clase de un día y la primera del día siguiente, o que el profesorado con contrato de asociado o asociada a tiempo parcial tendrá derecho a tener su docencia concentrada en un porcentaje de días a la semana equivalente a la proporción de su dedicación respecto a la de un tiempo completo.