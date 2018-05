Villalobos avisa que la nueva PAC "agravará la despoblación" rural y pide unión ante Bruselas

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado este jueves los términos en los que se está planteando la revisión de la Política Agraria Común (PAC) desde la Comisión Europea, toda vez que dicha propuesta pasa por reducir los fondos destinados a este fin "en un 16% respecto a la cuantía actualmente asignada".

Sobre este particular, el presidente de la entidad provincial considera que "la propuesta de nueva PAC que emana de la Comisión Europea, de entrada, hace un flaco favor a retos como el de evitar la despoblación en el medio más rural, ya que si nos estamos planteando destinar fondos a esa cuestión, lo que no podemos es dejar de apoyar a aquellos que viven y trabajan la agricultura en esos mismos lugares".

En opinión de Villalobos, "la agricultura y la ganadería son dos de los factores que más fijan la población al entorno rural y, por tanto, debemos mantener una política fuerte y que repercuta directamente en los pequeños agricultores y ganaderos, porque de lo contrario la despoblación llegará cada vez a más lugares de Europa".

El responsable de la Diputación de Sevilla considera que, en clave nacional, "lo fundamental pasa por que el presidente del Gobierno convoque a las autonomías a fijar una postura común ante la revisión de la PAC, para que Europa evidencie que nuestro país tiene criterio en bloque y que, desde ahí, debe atender las necesidades de un Estado Miembro que es la despensa de todo el continente en muchos de los productos alimentarios que se consumen a diario".

"Es crucial que el Gobierno consensúe una postura con los gobiernos autonómicos y que, después de defenderla en Bruselas, aplique criterios solidarios de reparto entre los distintos territorios de España, porque lo que no debe ocurrir de nuevo es que Andalucía salga perdiendo como la última vez en esto", ha remarcado Villalobos.

Es por eso que, para el presidente de la Diputación, "lo principal en cuestiones como la PAC es la lealtad institucional, la unidad de acción y la firme convicción de que se trata de una cuestión de Estado en la que todos deben remar en la misma dirección, por lo que no vale sumar para mantener el criterio ante Bruselas y luego repartir de forma no coherente en clave nacional, donde Andalucía perdió 900 millones de euros en este marco comunitario que ahora concluye".

También se ha referido Villalobos al "peligro de plantear una PAC desde postulados mercantilistas, que no protege al agricultor, que no fomenta la igualdad ni la incorporación de los jóvenes y que no tiene en cuenta a la gente que vive, siente y apuesta por el medio rural. Gente que mantiene con vida su pueblo y que, con los planteamientos de la Política Agraria Común en el nuevo marco, corre el peligro de ser abandonada a su suerte".