El alcalde de Huelva recorre 400 kilómetros para fotografiarse con el candidato a primarias Juan Espadas

Juan Espadas ya tiene el apoyo de la única mayoría absoluta del PSOE andaluz en una capital de provincia. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha recorrido este martes casi 400 kilómetros para hacerse una foto, pero una foto que tiene su peso en la carrera de las primarias socialistas.

Ha sido en la localidad sevillana de Osuna. En esa misma comarca, poco antes, Espadas había protagonizado un “foro municipalista”, con 30 alcaldes en El Rubio, entre ellos la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, o el alcalde de Jaén, Julio Millán.

De Sevilla había pesos pesados hasta ahora no significados, como Ana Isabel Jiménez, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, el segundo pueblo en población tras Dos Hermanas, donde Francisco Toscano tiene más que amarrados los votos sanchistas para su candidatura.

Pero que Gabriel Cruz se decante por Juan Espadas es toda una novedad. Fuentes del PSOE de Huelva lo engloban en la intención del alcalde de Sevilla de hacer una candidatura de consenso. "Se ha recorrido esa distancia para algo. Otra cosa es que Susana venga mañana a Huelva y Gabriel la reciba, pero el mensaje de la foto en Osuna es el que es", dicen a eldiario.es/andalucia fuetes del PSOE onubense.

Por la mañana marcaba distancias

Y eso que, por la mañana, en un acto en su ciudad, Cruz marcaba la equidistancia que siempre le ha caracterizado: “Lo importante es que salga un partido unido”, dijo para añadir que, a su entender, hay que vivirlo como "la construcción" de un proyecto que ofrecer a la ciudadanía y así poder "recuperar el gobierno de la Junta y poder desarrollar nuestras políticas".

Cruz, que solo horas después mostraba su apoyo a Espadas, no quería decantarse por ninguno de los candidatos, porque “esto no es cuestión de mojarse" o decir la orientación del voto de cada uno ya que "queda mucho que escuchar". "Cada militante tiene su voto", por lo que, para el alcalde onubense, "no hay referentes en las primarias" porque, dentro del partido, "nos conocemos todos" y cada militante tendrá su opción.

Por otro lado, cuestionado por si va a concurrir al proceso que se abra en Huelva para la secretaría general del PSOE onubense, Cruz tiró de manual: "Queda una eternidad para este proceso y estoy centrado en los proyectos de la capital".

El apoyo a Espadas en Osuna no es casualidad tampoco. Su alcaldesa, Rosario Andújar, mantiene una holgada mayoría absoluta en uno de los pueblos más importantes de la comarca de la Sierra Sur sevillana. Su influencia en el resto de pueblos que la rodean es incuestionable.