Alerta permanente en una ocupación en Sevilla ante “ataques, acoso y amenazas”: “Tememos por nuestra seguridad”

Los ocupantes de las viviendas del número 15 de la calle Padre Mández Casariego, en el corazón del barrio sevillano de Nervión, vienen sufriendo en los últimos días “acoso inmobiliario”, “extorsión” y “amenazas de muerte” por parte de un grupo de personas que tratan de que abandonen el lugar “por la fuerza”. Se trata de un bloque cercano al número 13 de la calle Luis Cadarso, también con varias casas haciendo esquina, que el año pasado sufrió una situación similar por parte de una empresa de desocupación, un caso que está a la espera de juicio, también en los conocidos como pisos de Pinillos, ocupados desde hace años en la capital hispalense aunque con menos inquilinos que hace tiempo.

Un juez tumba un desalojo ilegal de Desokupa Expres y ordena la vuelta de las inquilinas: "Me vi rodeada de neonazis"

Saber más

Los jóvenes, que dicen que la empresa que tiene la propiedad ha contratado a las personas que les atosigan para que abandonen los pisos, relatan que les han incendiado la puerta de entrada a la vivienda con ellos dentro y han usado “pistolas” para “intentar secuestrar” incluso a uno de ellos. Los hechos han sido denunciados y de los mismos tiene constancia la Policía Nacional de Sevilla, que confirma el intento de prender fuego a la vivienda y detallan que los disparos registrados fueron “con balines”, cuestiones que están “investigando”, según fuentes policiales oficiales, sin que hasta el momento se hayan producido detenciones y sin que tengan conocimiento de que la inmobiliaria o la propiedad tengan que ver con lo sucedido durante el pasado fin de semana, aludiendo a que se trata de “otros ocupas” que quieren entrar en la vivienda.

El sábado, por ejemplo, “intentaron entrar aprovechando que dos compañeros estaban saliendo de casa” si bien en esos momentos “había bastante gente en el piso y no pudieron”. De acuerdo a su relato, “trataron de echar abajo la puerta y rápidamente la apuntalamos”, buscando la ayuda de lque llaman “grupo de apoyo”, es decir, las personas que “apoyan la causa”, en torno a un centenar entre amigos, familiares y vecinos. “Hemos estado tres días en casa atrincherados”, explican, pero “dispararon a las ventanas y luego volvieron a derribar la puerta”.

“Más tarde echaron gasolina por debajo de la puerta y le perdieron fuego con todos dentro”, aunque los bomberos hicieron “rápidamente” su función. “De esta noche no pasáis”, les dijeron después, justo antes de interceptaran “a punta de pistola” a otro compañero, al que le advirtieron de que “había mucho dinero en juego” y “que les daba igual cargarse a alguien y que paraciese un accidente, que iban a explotar la casa”. Las llamadas a la Policía “después de cada ataque” no han obtenido respuestas inmediatas por parte de los agentes ante esas “situaciones de peligro” y los ocupantes temen por su seguridad, añaden. Los vecinos, según comentan, también “estan hartos” de las situaciones de violencia que padece esta zona por estas circunstancias y, como ellos, “quieren que se haga justicia”. “Nos han intentado matar y eso no se puede consentir, porque vivimos en un estado de alerta permanente”, aseguran.

En un comunicado elaborado tras lo sucedido, los residentes afirman sentirse “desamparados ante estas injusticias que atentan contra su vida y sus derechos humanos”, denunciando que “esta situación también afecta al barrio, y a la convivencia vecinal en una zona que lleva siendo objetivo de la violencia y los desalojos ilegales de residentes de la barriada Pinillos, propiedad de la empresa Maben Itálica desde hace ya más de 15 años. ”Consideramos esta situación de extrema gravedad y urgencia y pedimos ayuda para que se vele por la seguridad de los residentes, en algunos casos personas de edad avanzada, que sus derechos humanos sean reconocidos, sus necesidades se vean atendidas y se lleve a los responsables ante la justicia“, concluyen.

Cabe recordar que, a comienzos de año, un juzgado de Sevilla estimó parcialmente el recurso de reforma interpuesto por las jóvenes que venían ocupando unas viviendas en los pisos de Pinillos, en este caso en el número 13 de Luis Cadarso, a las que intentaron desalojar a finales de octubre varias personas de la empresa de desalojos Desokupa Expres. Aunque el juzgado había archivado provisionalmente el caso, fuentes judiciales informaron de que se habían transformado las actuaciones en delito leve por coacciones y lesiones después de que la Fiscalía de Sevilla se adhiriera parcialmente al recurso de reforma de la acusación particular que ejercen las jóvenes.