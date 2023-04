Los arroceros claman por un “plan de modernización integral” frente a la sequía: “El cultivo se hace inviable”

El presidente de la Cooperativa del Bajo Guadalquivir y de la comunidad de regantes de la sección segunda de Marismas, Álvaro Bravo, ha explicado a Europa Press TV que “este año se han repartido 700 metros cúbicos por hectárea”, frente a los los 6.000 metros cúbicos por hectárea con los que cuentan tradicionalmente los cultivos. Lo cual significa que “se va a dejar de sembrar el 90% aproximadamente”.

Andalucía mira ya al próximo otoño con las reservas hídricas bajo mínimos en la peor sequía meteorológica del último medio siglo

Más

Esto sería la puntilla para un sector que lleva las dos últimas campañas sembrando el 50% y el 30%, respectivamente. No obstante, la CHG se ha comprometido a cambiar la dotación si antes del 15 de mayo, fecha de comienzo de la siembra, cambia la situación pluviométrica. “En otro tipo de cultivo sí podrán aprovechar un poco, pero en el arroz, con tan poca dotación, se hace inviable”, ha subrayado Bravo pisando una parcela que no se siembra desde 2021. “Ya son dos campañas que no hemos podido sembrar el cien por cien. Así ha venido y así lo asumiremos”, dice con resignación ante una tierra agrietada por la falta de agua.

Frente a esta situación, los arroceros piden un plan de modernización integral que mejore y modernice la red de distribución, de manera que “se desperdicie menos agua”, al mismo tiempo que han reprochado que las administraciones se acuerden de este problema “cuando ya está encima” y después de unos años “en los que se tenía que haber aprovechado”.

Repercusión en los precios

En este sentido, Bravo ha recordado que los arroceros han avanzado “todo lo que han podido” y cuentan con un plan de modernización de sus regadíos, pero advierten de que “se necesita un plan de modernización integral y no solo del sector arrocero”.

Asimismo, el presidente de la citada comunidad de regantes ha explicado que los agricultores buscan otras fincas que cuenten con pozos y mejores recursos hídricos, pero avisa de que esto “terminará llegando al plato”, en referencia a los precios finales que pagará el consumidor. Por esto, ha instado a “empezar a trabajar para la próxima sequía porque está ya la tenemos encima”.

Por último, ha indicado que, para esto, los agricultores tienen que ir de la mano de las administraciones. “Tendremos que sentarnos y, de verdad, empezar a analizar un plan de modernización” porque, a su juicio, “seguirán viniendo sequías”.