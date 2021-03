Los empresarios de Sevilla piden "estabilidad política" y no "bandazos" para avanzar en la reactivación económica

Mirada optimista pero también realista la que ha compartido este miércoles Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), durante la asamblea general anual. Un año después de suspender la anterior al decretarse en España el estado de alarma por el coronavirus, la intervención de Rus se ha movido entre el desolador panorama actual, con miles de negocios de la provincia de Sevilla en serias dificultades para salir adelante por las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19, y una visión esperanzadora al atisbar que, con la vacunación, ya queda menos para recuperar una actividad económica más normalizada. "Salir cuanto antes de esta crisis y conseguir la reactivación económica" ha sido el mensaje que más ha repetido Rus ante la asamblea, durante la que también ha pedido "estabilidad política" y no "bandazos" para avanzar definitivamente en la reactivación económica.

Pero la descripción de la realidad empresarial de Sevilla y el optimismo hacia el futuro también ha dejado paso a los reconocimientos y a las reivindicaciones empresariales. Rus ha querido recordar a todas las víctimas de la Covid y ha querido destacar que ha sido "un año marcado por el esfuerzo de los empresarios", que han colaborado en preservar la salud, el bien común y el combate ante la pandemia. "Estoy muy orgulloso de los empresarios de la provincia de Sevilla", ha comentado, al tiempo que ha considerado también "imprescindible" la labor de las asociaciones empresariales "para que ninguno se sintiera solo".

En ese sentido, ha recalcado que ellas han defendido los intereses empresariales "frente a todas las administraciones" y han propuesto que se impulsen las medidas de estímulo económico, así como con los sindicatos, con en el encuentro del pasado verano, para "coordinar todas las actuaciones" y "acortar el margen de error", al objeto de "afrontar el futuro con garantías". Para Rus, el diálogo social "tiene que ser fundamental".

Rusa también ha resaltado los sectores más dañados por la crisis como son los de la hostelería, turismo, servicios, etc. "El motor de la economía ha estado muy tocado". En esa línea ha querido salir al paso de la situación actual y ha abogado por "no bajar la guardia". "Seguimos sufriendo el parón de la actividad y las empresas de Sevilla no podríamos seguir ante una cuarta ola", ha comentado, lamentando que muchas empresas "aún no han podido abrir", con agencias de viajes que han sufrido una caída del 90%", según ha ejemplificado.

"¿Qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos?"

"Una crisis sin precedentes que está destruyendo miles de puestos de trabajo", "unas cifras del paro inasumibles", sobre todo entre "los más jóvenes". "¿Qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos?", se ha preguntado. Rus también ha recordado a las miles de personas que acuden a organizaciones sociales para salir adelante, muchos de ellos "empresarios que lo han perdido todo, muchos en la ruina absoluta".

En el plano de las reivindicaciones, Rus ha considerado como "insuficientes" las medidas aprobadas. "Tenemos que seguir pidiendo", ha dicho en alusión a los prórrogas de los ERTE o la ampliación de los créditos ICO , "para evitar otra oleada de cierres". Para la reactivación de la economía "es fundamental mantener las empresas y el empleo", pero para eso también es necesario "que llegue el dinero con rapidez". "No podemos dejar caer a empresas viables ni desaprovechar ni un euro de los fondos europeos", ha comentado.

También ha destacado como "fundamental el alivio de la presión fiscal". "Los empresarios no queremos ERTE ni ERE sino que los trabajadores se incorporen a sus puestos" y "poder olvidar esta crisis". En ese sentido ha pedido el "consenso de las administraciones", "no bandazos" sino "medidas firmes" y "para remar en el objetivo común" que es preservar la salud pública y la reactivación de las empresas. "No podemos permitir que cierre ni un negocio más", ha indicado.