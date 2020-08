Aumenta a 29 el número de casos probables y confirmados de virus del Nilo

Un total de 26 personas, cinco más que las registradas el lunes, están hospitalizadas en la provincia de Sevilla por casos asociados al virus del Nilo, de las que ocho se encuentran en la UCI, una más en las últimas 24 horas.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Salud, que especifican que el número total de casos asociados entre probables y confirmados es de 29, mientras que el número de muestras positivas de fiebre del Nilo es de 19. En los 29 casos estudiados se trata de pacientes con meningoencefalitis de más o menos gravedad.

Son casos localizados en las localidades sevillanas de Puebla del Río y Coria del Río, junto a las marismas del Guadalquivir, la mayoría de ellos diagnosticados en los últimos seis días.

Prevenir evitando las picaduras

El virus del Nilo Occidental es una enfermedad que se transmite a las personas por la picadura de mosquitos y que también puede afectar a pájaros, caballos y otros mamíferos. No se transmite de persona a persona, pero no hay vacuna para prevenir el virus del Nilo Occidental en humanos ni medicamentos antivirales específicos. El tratamiento es sintomático y de apoyo. La mejor forma de prevenir infecciones es dificultar que un mosquito le pique. De ahí las recomendaciones de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos de utilizar todos los métodos posibles para evitar a los mosquitos (mosquiteras, repelentes, no salir a la calle en las horas del atardecer y amanecer...) así como la fumigación de las zonas afectadas.

Según explica Manuel Peinado, catedrático de la Universidad de Alcalá en Ciencias de la Vida, al menos ocho de cada diez infecciones en humanos son asintomáticas. Las otras dos desarrollan síntomas leves como mialgias, artralgias, náuseas, vómitos y adenopatías, y solo alrededor una de cada cien padece complicaciones graves como encefalitis, meningitis, parálisis flácida y pancreatitis.