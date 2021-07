El Ayuntamiento de Sevilla entiende "el cabreo" ciudadano con la falta de toldos y busca una solución de emergencia

A una veintena de las calles más comerciales y turísticas del centro de Sevilla se le ponen toldos todos los veranos para evitar el impacto directo del sol en los viandantes, una imagen tradicional que este año se ha ido al traste por un embrollo con la empresa a la que se le adjudicó este trabajo. "Entiendo el cabreo de la gente", admitía este lunes el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), que volvía a pedir disculpas a la ciudadanía y anunciaba que se trabaja con los comerciantes del centro en "alguna fórmula paliativa" para salir del entuerto este verano, aunque sea en parte.

Sevilla por el Clima sale bajo palio para reclamar toldos que den sombra en los puentes

Saber más

La idea pasaría por que algún patrocinador asuma la instalación de toldos "en los puntos en los que está más justificado", pero para eso tienen que dar su visto bueno los servicios jurídicos municipales. Como para la colocación de estos elementos de sombra se había sacado un concurso que se adjudicó a una empresa con la que ahora se quiere rescindir, hay que ir con pies de plomo para no hacer algo que se pueda interpretar como un incumplimiento por parte del gobierno local que atasque aún más la cuestión.

Los servicios jurídicos deciden

Así que, mientras se negocia para liquidar el contrato, se busca un resquicio legal para colocar algunos toldos "al margen del procedimiento de contratación, que no se puede tocar". De hecho, los servicios jurídicos han advertido de que no se le puede adjudicar el servicio a la empresa que quedó segunda, "tenemos que rescindir y volver a sacar ese concurso". "Se está buscando y analizando una fórmula, pero no sé si legalmente vamos a poder", admitía Espadas.

Un Espadas, por cierto, que cargaba con dureza contra la empresa que ganó el concurso con el que, en teoría, se resolvía el problema de que todos los años se colocan los toldos ya entrado en verano. La solución era un contrato por varios años pero la adjudicataria "sencillamente ha fallado", por lo que la ha acusado de "irresponsable" y de actuar "de una forma temeraria presentando una oferta que luego no ha sido capaz de cumplir".

Mientras se busca una solución para salir del paso, se negocia con la empresa para que la rescisión del contrato sea al menos de forma consensuada, lo que acortaría los plazos. Pero aún así ya no daría tiempo a sacar el nuevo concurso para este año, porque el proceso administrativo consume varios meses, "y en este caso el problema es el verano, que no espera, y el sol y el calor ya están aquí".

El PP presenta su propia propuesta

Lo ocurrido se ha convertido en campo abonado para que los grupos de la oposición carguen con dureza contra el gobierno local. El PP no va a desaprovechar la ocasión y, "tras el bochornoso espectáculo" de los toldos, solicitará en el próximo pleno la creación de un Plan de Sombras y Bioclimatización de la ciudad para combatir las altas temperaturas de la época estival.

La concejal popular Ana Jáuregui ha explicado que la iniciativa pretende contribuir a afrontar las altas temperaturas a través de la vegetación, de la colocación de velas, la protección de paradas de autobuses y taxis o la instalación de sistemas bioclimáticos. Y es que, a su juicio, la cuestión de la falta de sombra no es achacable a la polémica de los toldos, sino sobre todo a que "Sevilla ha perdido más de 10.000 árboles desde que Juan Espadas es alcalde".