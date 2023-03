El Ayuntamiento de Sevilla pedirá que el aeropuerto lleve el nombre de Diego Velázquez

De aeropuerto San Pablo a Diego Velázquez. Así lo va a solicitar el Ayuntamiento de Sevilla al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras aprobarse la propuesta presentada por el PSOE la mañana de jueves 16 de marzo. Este cambio de nombre coincide con la conmemoración del IV centenario de su designación como pintor de la Corte de Felipe IV.

Pese a ser aprobada por mayoría absoluta, no ha existido unanimidad en la propuesta debido a que tanto la concejala no adscrita, Sandra María Heredia Fernández, como el grupo Podemos-Izquierda Unida se han abstenido en la votación. El motivo de dicha abstención es que ellos defendían la idea de denominarlo bajo el nombre de Blas Infantes. Heredia intentó llegar a un acuerdo aceptando firmar la propuesta, siempre y cuando la estación de Santa Justa pasase a llamarse con el nombre del citado político español, proposición a la que no se le ha dado voz.

Sin nombre oficial

Así pues, el aeropuerto conocido como San Pablo por los terrenos cedidos por parte de Ildefonso Marañón, carecía de nomenclatura oficial. Ahora, se ha hecho realidad la iniciativa de 40 colectivos sociales que propusieron la denominación “Aeropuerto Internacional Sevilla Diego Velázquez”. En un año, además, en el que se producirá la apertura por parte de la “Fundación Casa Velázquez” de la casa natal del pintor una vez convertida en museo.

Entre los motivos con los que justifican los socialistas el nuevo nombre del aeropuerto están ligar la imagen de Diego Velázquez con su ciudad natal, así como su “obra y los valores de misterio y belleza que la han hecho célebre en todo el mundo”, y poner de relieve la “condición de viajero del propio Velázquez”. De esta forma se busca reivindicar la cultura sevillana y española del Siglo de Oro, al igual que lo han hecho otras muchas ciudades con sus artistas. Ahora la pelota queda en el tejado del Ministerio de Transportes, que tendrá que autorizar el cambio de nomenclatura.