Las personas que viven en la humilde barriada Su Eminencia, en Sevilla, podrán disfrutar del deporte al aire libre tras la inauguración de la iniciativa 'Canastas Solidarias', una cancha de baloncesto nacida gracias a la colaboración del Coosur Real Betis, a través de la Fundación Aro y la Fundación Real Betis Balompié, el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación La Caixa. Se trata de una nueva pista de estas características en la capital hispalense, que se suma a las ubicadas en el Polígono Norte, Tres Barrios, Ronda del Tamarquillo y a la espera de que se inaugure pronto la de Padre Pío.

Para el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, “el deporte es más que futbol”, por lo que valora de forma positiva la respuesta de los vecinos porque “cubre uno de los déficits que tienen normalmente estos barrios: la falta de instalaciones y equipamientos deportivos”. Según fuentes del Ayuntamiento, la iniciativa ha contado con una inversión de unos 50.000 euros, si bien esa partida “ha ido aumentando” por parte de las fundaciones. El papel de la institución local se ha centrado en ceder los suelos de los espacios públicos a las empresas encargadas de la construcción de las instalaciones deportivas.

Además, Muñoz ha expresado su gratitud a las fundaciones colaboradoras porque “es una iniciativa ejemplar”, “un granito de arena más para cambiar un espacio público y que la ciudadanía lo aproveche de forma saludable para practicar deporte”. “Todo son beneficios”, ha añadido el alcalde.

El proyecto ha contado con el concurso del arquitecto Daniel Espada, el pintor Gerga y la empresa Graphenstone, compañía sevillana fabricante de revestimientos ecológicos y materiales saludables y naturales. El suelo de la cancha es distinto en cada pista y reune los colores de la fundación 'Forever Green', plataforma del Real Betis.

“Visto bueno” de los vecinos

Manuel Soto, vecino del barrio y trabajador de Lipasam, ha afirmado que la cancha “lleva abierta unos días y ya ha habido gente que ha aprovechado” para jugar. Este vecino ha paseado a su perro y se ha parado a ver la inauguración de la pista tras “ver todo el proceso”, ha comentado entre risas. La iniciativa la ve con “buenos ojos” porque “los chavales practican deporte y, de esta manera, no se dedican a fumar u otras cosas”. El mismo pensamiento tiene otro vecino de la zona, Yoyo Cecchi: “Veo bien que se fomente el deporte, pero no es suficiente”, ha manifestado. No se ha atrevido a proponer nuevas ideas, aunque su lucha es “por la paz”, porque “los jóvenes no la conocen”.

Andrea, joven adolescente que pasea a sus perros, ha mantenido la misma idea: “Me parece bien que se invierta en estas cosas, hace que el barrio esté más unido”. Ha corroborado lo mencionado por Manuel Soto y es que, aunque la inauguración haya sido el martes 28 de junio, “la gente ya ha venido a jugar, sobre todo por las mañanas y cuando atardece”.

Una vecina de la zona mostró su disconformidad con la presencia del primer edil al pasar varias veces al grito de “para esto sí viene el alcalde, para ver como se nos va la luz todos los días no viene”. Cabe recordar que, para el pasado lunes, la Plataforma Cerro-Amate 41006 había convocado una nueva movilización social ante los “insoportables cortes” en el suministro eléctrico que padece esta zona de la capital.